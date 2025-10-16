Palermo 15 ottobre 2025 – Anomalie nell’allineamento dei flussi contributivi. La Flc Cgil Palermo ha segnalato alla Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, al dipartimento del Tesoro e alla Ragioneria dello Stato un problema emerso nelle consulenze pensionistiche effettuate in queste ultime settimane da parte degli operatori Inca Cgil.

“In molte posizioni di docenti, ma non vale solo per il personale scolastico, ma anche ministeriale e della pubblica amministrazione in generale, si è verificato un disallineamento dei flussi contributivi, dovuti alla mancanza delle denunce mensili analitiche (DMA) che vanno ad alimentare la posizione assicurativa”, spiegano il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e Lita Aiello, dell’Inca.

“In molte posizioni analizzate, per l’anno 2024, si rileva la mancanza o del mese di settembre, o di marzo, o di ottobre. E addirittura, in alcuni casi, in cui si è verificato l’accorpamento delle istituzioni scolastiche, a causa del cambio del codice meccanografico della propria istituzione, si riscontra un disallineamento di tre mesi. Chiediamo un riscontro su tale problematica, per una celere risoluzione, da parte di chi è titolare della competenza nel merito”. “La Dma – aggiungono Cirino e Aiello – è il documento che, per i dipendenti pubblici, l’ente datore di lavoro invia all’Inps e contiene informazioni necessarie per aggiornare la posizione assicurativa dei dipendenti pubblici e per il calcolo finale della pensione. E’ quindi un adempimento necessario”.





