Tipo segnalazione: Disservizio

Oggetto: Situazione squilibrata e discriminatoria nella formazione delle classi della scuola primaria Giotto-Cipolla Palermo





Gentile Redazione,





con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione una situazione che riguarda la scuola primaria Giotto-Cipolla di Palermo, plesso Palagonia, che riteniamo grave e meritevole di essere conosciuta dall’opinione pubblica.





Nella classe prima del plesso Palagonia la composizione degli alunni è la seguente: 13 maschi e una sola femmina. In origine erano iscritti 13 maschi e 2 femmine, ma già dal primo giorno una delle due bambine non si è mai presentata, richiedendo il nulla osta per il trasferimento.





Questa configurazione anomala si accompagna ad altre criticità:





Squilibrio di genere: tutte le altre prime classi dei plessi Borsellino e Giordano sono state formate con equilibrio (9 maschi e 9 femmine), mentre soltanto al Palagonia è stata creata una sezione profondamente sbilanciata.





Inclusione e pari opportunità: l’unica bambina rimasta è di colore, con difficoltà linguistiche, e rischia di vivere un isolamento marcato. Anche la sua famiglia, non parlando bene italiano, incontra ostacoli nel dialogo con la scuola.





Bisogni educativi speciali: nella classe è presente anche un bambino con autismo, elemento che richiederebbe una distribuzione più bilanciata per favorire la serenità del gruppo e una migliore gestione didattica.





Sviluppo relazionale ed empatia: un gruppo così fortemente sbilanciato priva tutti gli alunni – maschi e femmine – della possibilità di confrontarsi, collaborare e crescere in un contesto di reale equilibrio tra i generi, riducendo le occasioni di sviluppare empatia e rispetto reciproco.





Trattamento diseguale: le famiglie della sezione Palagonia hanno percepito sin dall’inizio un trattamento da “serie B”, sia nella distribuzione degli alunni che nelle proposte organizzative.









Abbiamo incontrato la dirigente scolastica, che ci ha confermato la disparità rispetto agli altri plessi. Ci ha proposto uno spostamento della nostra classe al plesso Giordano, ma la proposta è stata respinta quasi all’unanimità dai genitori per ragioni logistiche (distanza, parcheggio, traffico). Ora si parla di un eventuale trasferimento al plesso Borsellino, in locali non adibiti ad aule ordinarie (una cucina o un’aula multimediale).





Abbiamo avanzato soluzioni ragionevoli – come la possibilità di riequilibrare le sezioni già esistenti, trattandosi della prima settimana di scuola – ma ci è stato risposto che “non si può fare”. La dirigente si è presa una settimana di tempo per valutare se chiedere a qualche famiglia di bambine di unirsi alla nostra classe, ma non ci sono garanzie.





Riteniamo che una classe composta da 13 maschi e una sola femmina non rispetti i principi di inclusione, uguaglianza e benessere psicologico, fondamentali in un contesto educativo. È un errore che rischia di segnare profondamente il percorso scolastico di questi bambini, privandoli non solo di un ambiente realmente formativo ed equilibrato, ma anche della possibilità di sviluppare empatia e capacità relazionali nei confronti dell’altro sesso.





Con questa lettera chiediamo che la vicenda sia resa pubblica, affinché si avvii un confronto serio e trasparente su come vengono organizzate le classi e su come la scuola intenda garantire pari dignità e pari opportunità a tutti gli alunni.





Certi della vostra sensibilità, vi ringraziamo per l’attenzione.





Cordiali saluti,

I genitori della classe prima F del plesso Palagonia

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

