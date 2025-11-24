Al di là dei rituali di cortesia tipici della real politique, l’incontro tra il neo-eletto sindaco di New York, Aarav Mandani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, offre una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni strutturali che attraversano le metropoli contemporanee. Il dato più significativo non risiede nella distanza ideologica tra i due interlocutori, quanto nella loro inedita convergenza analitica su un tema che ha ormai assunto una dimensione globale: la crisi di vivibilità delle città occidentali. Questa crisi, lungi dall’essere un’anomalia circoscritta agli Stati Uniti, si manifesta con la stessa intensità nelle principali aree urbane europee, Italia inclusa, da Milano a Palermo, e mette al centro del dibattito pubblico l’incapacità dei governi di garantire condizioni di vita dignitose persino a chi è inserito nel mercato del lavoro.





La letteratura socio-economica evidenzia da tempo come la progressiva perdita di potere d’acquisto dei salari stia generando una nuova forma di vulnerabilità che investe tanto i lavoratori a basso reddito quanto segmenti sociali tradizionalmente percepiti come stabili. In questo senso, uno dei segnali empiricamente più rilevanti è rappresentato dal ritorno crescente di cittadini italiani alle mense sociali. Secondo le più recenti rilevazioni Caritas, oltre il 41–42% degli utenti dei servizi di sostegno alimentare è costituito da italiani, una proporzione che non trova riscontro nei decenni precedenti e che testimonia un processo di impoverimento endogeno, legato all’erosione del reddito disponibile.

Parallelamente, la quota di lavoratori poveri — quei soggetti che, pur disponendo di un impiego, non raggiungono standard di vita adeguati — continua ad ampliarsi e rappresenta ormai un tratto strutturale del mercato del lavoro contemporaneo. Le stime indicano che quasi un assistito su quattro presso i centri Caritas è regolarmente occupato, ma intrappolato in forme contrattuali discontinue e relative a segmenti produttivi incapaci di offrire retribuzioni adeguate. È in questo quadro che si inserisce anche la condizione dei migranti economici, che incontrano ostacoli significativi nella mobilità sociale: l’impoverimento dei residenti e la vulnerabilità dei migranti non sono fenomeni contrapposti, bensì manifestazioni complementari della stessa crisi sistemica che colpisce le economie urbane ad alta densità.





Alla luce di tali evidenze, appare chiaro come le politiche adottate negli ultimi decenni non abbiano saputo affrontare la natura strutturale di questa trasformazione. Da un lato, si è assistito alla proliferazione di misure assistenzialistiche di corto respiro, spesso impiegate come strumenti di legittimazione politica e incapaci di produrre cambiamenti duraturi nelle condizioni materiali della popolazione. Dall’altro, l’adesione a politiche di austerità di ispirazione neoliberale ha limitato la capacità degli Stati e degli enti locali di intervenire sui meccanismi che riproducono le disuguaglianze. Il risultato è stato un progressivo indebolimento del “ceto medio” urbano, la cui vulnerabilità si manifesta oggi nella necessità di ricorrere a strumenti di sostegno pensati originariamente per situazioni di marginalità estrema.





Superare questa impasse richiede un ripensamento radicale del paradigma con cui si è finora affrontata la questione sociale. Risulta ormai inderogabile intervenire sulla struttura salariale, adeguando le retribuzioni al costo reale della vita nelle aree metropolitane e restituendo al lavoro la sua funzione storica di strumento di emancipazione. In assenza di un riallineamento tra salari e prezzi — con particolare riferimento all’abitare, ai trasporti, ai servizi educativi e sanitari — le città rischiano di trasformarsi in spazi economicamente selettivi, nei quali la possibilità stessa di vivere dipende più dal reddito ereditato che da quello prodotto. Questo processo, già osservabile in diverse capitali globali, conduce a una segregazione residenziale sempre più marcata e compromette la capacità delle città di funzionare come luoghi produttori di coesione sociale. Il ritorno degli italiani nelle mense dei poveri, l’espansione del bacino dei working poor e la perdurante esposizione dei migranti economici alla vulnerabilità non sono indicatori episodici, ma segnali convergenti di un cambiamento profondo, che investe le strutture stesse della vita nei grandi centri abitati. Solo attraverso un intervento deciso sulle dinamiche retributive sarà possibile ridare dignità ai lavori urbani nel mondo, palermitani compresi.

Elio Ficara

