Un intervento urgente e atteso: la Regione Siciliana stanzia 400mila euro per la messa in sicurezza del torrente Saponara, nel Messinese. Il finanziamento arriva in risposta ai danni causati dal maltempo lo scorso febbraio, quando il crollo di un tratto del muro di contenimento ha compromesso la viabilità e messo a rischio l’incolumità pubblica.

Il tratto interessato – lungo circa 45 metri – costeggia una strada comunale molto trafficata e il suo crollo ha creato non pochi disagi agli abitanti e alla circolazione locale. Dopo una serie di sopralluoghi congiunti tra tecnici dell’Autorità di bacino e del Comune di Saponara, la conferenza dei servizi ha dato il via libera al progetto esecutivo. Con questi fondi si potrà finalmente partire con i lavori.

Tempistiche e obiettivi

I lavori avranno una durata prevista di 120 giorni. La gara per l’assegnazione dell’appalto è già in fase avanzata: nei prossimi giorni verranno completate le procedure telematiche e si procederà alla consegna del cantiere.

L’obiettivo è chiaro: evitare ulteriori cedimenti prima dell’arrivo delle piogge autunnali e invernali, quando il rischio idrogeologico aumenta sensibilmente.

L’intervento rappresenta un passo concreto verso la prevenzione e la tutela di un territorio spesso colpito da eventi meteorologici estremi.

