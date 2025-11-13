“La spesa destinata ai servizi sociali, all’assistenza domiciliare dei più fragili, ma non solo, risulta in molti comuni del palermitano e del trapanese, bloccata. Tutto per via della mancata approvazione dei bilanci degli enti locali che tarda ad arrivare e, che, di fatto, ritarda la programmazione delle risorse a disposizione dei Distretti sociosanitari. Non è possibile tenere ‘ostaggio’ della politica, fondi e risorse che sono fondamentali per tantissimi pensionati e cittadini. Si intervenga subito”. Ad affermarlo sono i segretari generali Cisl Palermo Trapani Federica Badami e Fnp Cisl Palermo Trapani Armando Zanotti. I due segretari aggiungono: “Riteniamo sia il caso che si dia seguito alla proposta presentata dalla Cisl Sicilia lo scorso mese di febbraio, si dotino i distretti sociosanitari di personalità giuridica, affinché possano autonomamente procedere con la programmazione delle risorse sulla base delle esigenze dei cittadini, e affinché queste fondamentali somme, non restino ‘impantanate’ nelle lungaggini legate all’approvazione dei bilanci dei comuni. Esistono già, peraltro, depositate all’Ars diverse proposte di legge bipartisan, proprio su questa proposte della Cisl regionale, auspichiamo che si dia seguito con l’approvazione”, concludono Badami e Zanotti.





