Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Taormina, si è tenuto l’evento “Disturbi del comportamento alimentare: Bulimia e Anoressia“, organizzato dal Kiwanis Club di Taormina con il patrocino del Comune di Taormina. L’incontro è stato presieduto dal vicesindaco di Taormina Antonio Lo Monaco.

I saluti istituzionali sono stati portati dal Presidente del Kiwanis Club di Taormina Angelo Caristi e dal Past Governatore del Distretto Italia­San Marino Salvatore Chianello. I lavori della giornata, introdottoti e coordinati dal responsabile dell’Area Salute del Distretto Kiwanis Italia-San Marino Alfio Cavallaro, hanno visto gli interventi, come relatori: la Ricercatrice-Psicologa dell’IRIB-CNR di Messina, Flavia Marino, l’Ingegnere biomedico dell’IRIB-CNR di Messina, Gaia Roccaforte e la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Taormina Prof.ssa Carla Santoro, accompagnata dagli alunni di tutte le tre terze medie dell’Istituto. L’incontro si è concluso con il contributo del Luogotenente del Kiwanis Divisione 1 A.S. 2025-2026 Dino Lizio e del Presidente del Kiwanis Europa Elio Garozzo.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza degli Assessori Alessandra Cullurà, Mario Quattrocchi, Giuseppe Sterrantino, e dalle Consigliere del Comune di Taormina, Lucia Esposito ed Elisa Cappello e la Prof.ssa Ruggeri, Biologa dell’I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti” con gli alunni scelti in rappresentanza dell’Istituto. Il Kiwanis Club di Taormina, grazie al lavoro condotto dal suo socio, segretario aggiunto, Simone Cappello ha coinvolto il CNR-IRIB di Messina che sarà partner dei prossimi incontri. Tutto ciò ha permesso di far conoscere ai molti alunni presenti in aula Consiliare del Comune di Taormina il progetto “Arcadia VR”. Il Progetto nato dalla partnership fra il CNR-IRIB di Messina e l’Università Cattolica di Milano permetterà di diagnosticare, valutare e trattare i disturbi alimentari, in particolare l’anoressia e la bulimia. Il progetto consentirà, infine, di analizzare e valutare, piattaforme virtuali innovative e biosensori, e in particolare l’impatto che il disturbo ha all’interno del contesto familiare di riferimento.

Il Progetto “Arcadia VR” nasce con i finanziamenti del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Unione Europea-Next Generation EU per combattere i disturbi del comportamento alimentare (DCA) caratterizzato dal rapporto che una persona ha col cibo e con la propria immagine corporea. Le persone con DCA, infatti, manifestano frequentemente un eccesso di pensieri relativi al controllo dell’alimentazione, al peso e alla forma. Questi disturbi, conosciuti anche come disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, riguardano un serio problema di sanità pubblica e costituiscono oggetto di crescente attenzione per via di una progressiva diffusione e di un esordio sempre più precoce. Grazie all’uso combinato della realtà virtuale (VR) e dell’intelligenza artificiale (AI) sta emergendo un approccio innovativo nel trattamento dei DCA. Gli effetti positivi della VR sono multidimensionali: non solo contribuisce a ridurre il craving e le risposte emotive disfunzionali di fronte al cibo, ma anche a modificare l’esperienza corporea. Ciò migliora i processi di integrazione multisensoriale, portando a un cambiamento più profondo nella percezione di sé e nella relazione con l’alimentazione. L’evento presso l’Aula Consiliare del Comune di Taormina, ha dato il via a un lungo percorso che il Kiwanis Club di Taormina affronterà, in sinergia con il CNR-IRIB di Messina, con le scuole del territorio, infatti, il prossimo 19 maggio (ore 10:30) ci sarà il secondo dibattito con gli studenti dell’I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti” di Trappitello di Taormina; seguiranno altri appuntamenti con l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva e l’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Taormina.

Dopo il convegno, inoltre, presso l’Archivio Storico di Taormina si è tenuto lo spettacolo “Affabulazione… Monologhi” dell’attore Antonio Fermi con la partecipazione della cantante Cristina Bringheli. Il ricavato delle donazioni per la partecipazione allo spettacolo è stato destinato, dal Kiwanis Club di Taormina all’acquisto di un macchinario di analisi per “Alti Flussi Respiratori” destinato al reparto di pediatria dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina. Alle ore 20:15 la facciata principale del Comune di Taormina è stata illuminata con color lilla poiché il Codice Lilla è un percorso ospedaliero del Pronto Soccorso (PS) per chi si presenti con sospetto disturbo del comportamento alimentare (DCA) al fine di poter adottare cure mirate.

