Ti sei mai chiesto quanto è importante saper reagire in una situazione di emergenza? Quanto fa la differenza che ci sia gente che sappia gestire il panico o aiutare chi ti sta vicino? A volte, basta un piccolo gesto o la capacità di mantenere la calma per trasformare un’emergenza in un’opportunità di aiuto. Cerchiamo gente che voglia essere preparata ad affrontare le difficoltà e ad aiutare gli altri. Compila il form al link seguente (https://forms.gle/iN6AXA2phwPBeJBG9) e ti proporremo il percorso più adatto alle tue aspirazioni e alle tue esigenze.





Nuova Acropoli è da sempre impegnata nel volontariato cittadino: riqualificazione delle aree verdi, pulizie ecologiche, supporto durante le emergenze e assistenza in occasione di grandi eventi sono solo alcune delle nostre attività. Ogni piccola azione contribuisce a migliorare la comunità.

Non perdere l’opportunità di scoprire come anche tu, con il tuo impegno, puoi fare la differenza. Prenota il tuo posto chiamando il 380 3305167 o scrivendo a catania@nuovaacropoli.it. Partecipa a questa esperienza unica e diventa parte di un cambiamento positivo!

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia 34, 34

