Il disk jockey, ma anche lo speaker, ma anche il presentatore, ma anche il cantante, ma anche il produttore, il papà e il nonno. È tutta una storia da scoprire, ricca di aneddoti e che racconta un mondo che in parte non esiste più quello di dj Mario Caminita, protagonista della puntata 44 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista dj Mario Caminita ha ripercorso la sua vita artistica, partita nelle prime “radio libere”, ma anche gli esordi e quelle tante piccole avventure che lo hanno reso un artista completo, tra mixer, postazioni radiofoniche, palchi e set di film e fiction.

Caminita non ha mancato di dire la sua anche intorno a una “crisi” artistica fella coppia comica Ficarra e Picone, ma anche del suo rapporto con Gianfranco Micciché.

La presenza di Mario Caminita è stata anche occasione per portare avanti la ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga per te?”.

