“Accogliamo con favore l’approvazione del nostro ordine del giorno – a mia prima firma – che impegna il governo a intervenire, nel primo provvedimento utile, per superare le attuali disparità nel riconoscimento della Carta del docente. L’obiettivo è garantire condizioni di equità nell’accesso alla formazione e valorizzare in modo omogeneo tutte le professionalità che, con pari dignità, contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento del sistema nazionale di istruzione. In particolare, l’impegno riguarda l’estensione del beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo degli educandati e dei convitti statali. Vigileremo con attenzione affinché questi impegni trovino concreta attuazione e non restino parole prive di conseguenze”.

Così la deputata M5S eletta in Sicilia, Daniela Morfino.

