Nasce d’O.C. un progetto promosso dall’Associazione Eccellenze a Camporeale e finanziato con il Bilancio Partecipativo 2023 del Comune di Camporeale, grazie ai 56 cittadini camporealesi che lo hanno votato.

Ha come obiettivo quello di promuovere il territorio attraverso la vivacità del tessuto produttivo. Quale migliore occasione se non la creazione di un “marchio” che identificasse sin da subito l’idea della genuinità, della maestria artigiana e di quanto la nostra comunità possa offrire in termini di qualità e di Eccellenza ci siamo chiesti?

Ecco come nasce l’idea di “d’O.C. – d’Origine Camporealese” un brand che possa fare da traino e soprattutto da linea guida per degli standard di qualità a cui possano tutte le aziende del territorio mirare.

Rivolto a tutte le attività produttive a cui omaggeremo un adesivo da mettere in vetrina, che rimandi al marchio e quindi alla qualità dei prodotti o dei servizi della stessa azienda.

Lo scopo ultimo, non per importanza ma per ricaduta, è quello di portare Camporeale al centro di rotte turistiche, un turismo legato all’agroalimentare, all’artigianato e al commercio di élite che il nostro paese sa di poter mostrare ai più.

D’O.C., si lega perfettamente al quadro dipinto in questi anni, dall’Associazione Eccellenze a Camporeale, che ha promosso nel tempo, progetti come Supportiamo le Eccellenze cogliendo diverse sfumature, della promozione del territorio, attraverso il marketing territoriale.

Questa volta con d’O.C. – d’Origine Camporealese, abbiamo deciso di fare il salto di qualità, non solo utilizzando nostri canali mediatici, ma indirizzando il marketing anche su canali ufficiali come quelli dei giornali di livello regionale che si presentano nella loro versione più innovativa del web o più tradizionale della carta stampata.

La creazione di un “marchio” non può che avere ricadute positive dal punto di vista sociale. Inglobare tutte le attività produttive o meglio, quelle che ne vorranno far parte, in un unico brand

favorisce quel senso di appartenenza ad una comunità e spinge ad una sana competizione, mirando sempre più in alto alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Dal punto di vista del territorio, invece, non possono che trarre tutti dei benefici. Infatti, nella ipotesi che un’azienda possa essere già matura e più spinta dal punto di vista di marketing, questa fungerebbe da traino per le altre aziende che ancora non hanno raggiunto quella maturità che possa farli sdoganare in un mercato sempre più globalizzato.





