La Casa di Cura Sant’Agata, in collaborazione con A.I.M.A. Catania OdV (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico “Domande & Risposte sulla Malattia di Alzheimer e altre Demenze ad essa correlate”, che si terrà venerdì 14 novembre alle ore 17:00 presso la sede della Casa di Cura in viale A. Usodimare 109, Catania. L’appuntamento rientra nel ciclo di eventi promossi dall’Alzheimer Cafè, uno spazio di confronto, informazione e sostegno dedicato a familiari, caregiver e persone che convivono con le difficoltà legate alle demenze.

Durante l’incontro interverrà il Dott. Giuseppe Zappalà, Direttore di A.I.M.A. Catania OdV, che risponderà alle domande del pubblico offrendo informazioni utili per comprendere meglio la malattia di Alzheimer, i sintomi, le possibilità di trattamento e le strategie per migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari.

“L’obiettivo – spiega la Direzione della Casa di Cura Sant’Agata – è creare un momento di dialogo aperto e accessibile, dove chiunque possa trovare ascolto, informazioni e conforto. Parlare di Alzheimer significa anche rompere il silenzio che spesso circonda questa patologia, restituendo dignità e consapevolezza a chi ne è coinvolto.”

Come sottolinea il Dott. Zappalà, “invecchiare non è una malattia, ma invecchiare bene è un lusso di pochi.” La demenza e la malattia di Alzheimer non insorgono all’improvviso: diagnosi precoce, prevenzione e nuove metodiche diagnostiche biologiche rappresentano strumenti fondamentali per rallentarne l’evoluzione e ridurre l’impatto sulla vita quotidiana.

Il solo fatto di vivere più a lungo e sopravvivere ad altre malattie – aggiunge il Direttore di A.I.M.A. – è oggi uno dei fattori che contribuiscono all’aumento delle patologie degenerative cerebrali, tra cui la malattia di Alzheimer è la più diffusa e rilevante. Con il motto “NON dimenticare chi dimentica”, A.I.M.A. Catania rinnova il proprio impegno accanto ai pazienti, ai familiari e ai caregiver, offrendo supporto, informazione e percorsi di accompagnamento.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.