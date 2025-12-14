Domani mattina, alle ore 10:00, la Sala Conferenze del Polo Culturale della Badia di Licodia Eubea ospiterà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Nazionale “Verga-Capuana”, riservato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto “Il Parco Letterario del Verismo”, ammesso a finanziamento dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1159 del 6 marzo 2025, e promosso dal Centro Studi C.E.S.T.A. in collaborazione con i Comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea, insieme alla Fondazione Verga.

Il Premio Nazionale rappresenta un’importante occasione per valorizzare la tradizione letteraria verista e avvicinare le nuove generazioni alla grande eredità culturale di Giovanni Verga e Luigi Capuana, maestri indiscussi della letteratura italiana dell’Ottocento.

Programma della giornata

La mattinata prevede un ricco programma che vedrà gli indirizzi di saluto delle autorità:

Santo Randone, Sindaco di Licodia Eubea

Salvatore Ferraro, Sindaco di Vizzini

Giuseppe Mistretta, Sindaco di Mineo

Giuliana Pepi, Assessore alla Cultura di Licodia Eubea

Marisa Casemi, Presidente del Centro Studi C.E.S.T.A.

Seguiranno gli interventi di:

Pietro La Rocca, Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Letterario del Verismo

Mario Luca Testa, Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Letterario del Verismo

Gessica Scollo, Componente della Commissione giudicatrice del Premio





La cerimonia sarà arricchita da letture sceniche a cura di Lisa Amato, Presidente dell’Associazione “Teatro Skené” APS, e si concluderà con la proclamazione ufficiale della classe vincitrice.

Il Premio Nazionale “Verga-Capuana” nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio letterario siciliano tra i giovani studenti, stimolando l’interesse per la letteratura verista e il suo profondo legame con il territorio. L’iniziativa si propone inoltre di rafforzare il ruolo del Parco Letterario del Verismo come centro di promozione culturale e didattica.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.