Domani, martedì 23 settembre, Piazza Matrice a Capaci si trasformerà in un vero e proprio hub della salute. Dalle 10.30 alle 16.30, cittadini di ogni età potranno accedere a visite, screening e consulenze grazie all’Open Day Itinerante della Prevenzione, organizzato dall’ASP di Palermo in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e la I Circoscrizione del Distretto Lions 108YB Sicilia.

L’iniziativa offre un ricco ventaglio di prestazioni gratuite, pensate per tutelare la salute di grandi e piccoli: dalla prevenzione cardiovascolare con ECG e visite specialistiche, agli screening oncologici per tumore della mammella, cervicocarcinoma e colon retto, fino a test per epatite C, sifilide e HIV. Non mancheranno controlli audiometrici e oculistici, vaccinazioni, screening pediatrici logopedici e visivi (3-8 anni) e valutazione per il diabete.





Accanto agli aspetti clinici, saranno attivi sportelli amministrativi per cambio del medico, rilascio tessera sanitaria ed esenzione ticket per reddito, e sportelli informativi sulle cure gratuite che assicurano ai meno abbienti gli ambulatori di prossimità del PNES (Programma Nazionale Equità nella Salute).

Uno spazio sarà riservato ai veterinari, impegnati nell’impianto dei microchip e nella promozione della prevenzione del randagismo, a dimostrazione che salute e benessere riguardano tutta la comunità.

Per accedere ai servizi – tutti gratuiti e con accesso diretto – basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento d’identità.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.