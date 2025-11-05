La prevenzione incontra gli operatori di giustizia nel cuore di Palermo. Domani, giovedì 6 novembre, il “villaggio della salute” dell’Asp di Palermo farà tappa in Piazza della Memoria (nella parte retrostante del Tribunale) per una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Palermo e con la condivisione della sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati, vedrà medici, infermieri e operatori sanitari dell’Asp impegnati dalle 10.30 alle 16.30 per offrire gratuitamente ai cittadini un’ampia gamma di screening e controlli sanitari.





Nel cuore della città saranno disponibili, in collaborazione con i volontari della I Circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb Sicilia: screening oncologici (mammografia per donne 50-69 anni, Pap test e HPV test per donne 25-64 anni, distribuzione del Sof test per la diagnosi precoce del tumore del colon retto per persone tra 50 e 69 anni), audiometrico, delle malattie infettive sessualmente trasmesse, metabolico per il diabete, visivo e logopedico pediatrico e di prevenzione cardiovascolare.

Spazio anche alle vaccinazioni e alle attività dello sportello amministrativo, dove sarà possibile effettuare il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria e dell’esenzione ticket per reddito. I medici veterinari dell’Asp saranno presenti per l’impianto gratuito del microchip e per le attività di prevenzione del randagismo.





Sarà un’occasione per unire istituzioni civili e sanitarie in un messaggio condiviso di responsabilità sociale e tutela della salute pubblica.

“L’Open Day rappresenta il nostro impegno per portare la prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro delle persone – sottolinea il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – la collaborazione con il mondo della giustizia è un segno forte: la salute è un diritto che si difende insieme, con la vicinanza del territorio e delle istituzioni.”

Intanto sono state 595 le prestazioni effettuate nell’Open day di ieri a Lascari tra screening, controlli e servizi sanitari, numeri che confermano l’efficacia del modello di sanità di prossimità promosso dall’Asp di Palermo, capace di portare servizi e professionisti direttamente nei comuni e nelle piazze della provincia.

