Palermo 18 settembre 2025 – Domani anche il mondo del lavoro di Palermo si mobilita per Gaza. La Cgil Palermo, con centinaia di delegati, dirigenti, lavoratori, militanti, pensionati partecipa alla manifestazione della Cgil Sicilia indetta per le 15.30 in piazza dell’Università a Catania, alla presenza del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, da dove partirà il corteo verso piazza Castello Ursino.

L’iniziativa a Palermo, come nel resto d’Italia, è accompagnata dalla proclamazione di 4 ore di sciopero in quasi in tutti i settori, a eccezione delle scuole e quelli compresi nella legge 146/90 per i servizi pubblici essenziali, dove saranno invece convocate assemblee nei luoghi di lavoro. Edili, metalmeccanici, il terziario, l’agroalimentare, la logistica e il resto del mondo del lavoro incroceranno le braccia nelle ultime 4 ore.

A Palermo inoltre, una delegazione della Cgil parteciperà alle 18 al corteo cittadino “Gaza sta bruciando. Scendi in piazza”, anche a sostegno della missione di Global Sumud Flotilla, organizzato da piazza Sant’Antonino alla Prefettura, assieme alla società civile. Altre manifestazioni per Gaza si sono svolte nei giorni scorsi, come quella della Cgil Palermo al Foro Italico di sabato scorso, quella a Partinico e domani alle 17 un presidio si terrà a Campofelice di Roccella, in piazza Garibaldi.

“Il bisogno di pace spinge il mondo del lavoro a mobilitarsi contro le armi con uno sciopero articolato, di quattro ore in quasi tutte le categorie, per rispondere al grido di aiuto della popolazione di Gaza oltre che alle nostre coscienze – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario d’organizzazione Francesco Piastra – La mobilitazione è la nostra risposta, serve per fare massa critica, per spingere i governi a muoversi e cambiare opinione. Diamo senso alla mobilitazione a favore di Gaza, dei palestinesi e per la pace come abbiamo fatto nei giorni scorsi anche a Palermo per rispondere a un’esigenza: non possiamo rassegnarci a far vincere la forza e la violenza sui diritti basilari, essenziali, di una popolazione. L’uso della guerra è stato sdoganato ormai come mezzo di risoluzione dei conflitti, tutti ormai si sentono autorizzati a rispondere con le armi. Lo sciopero risponde a un fatto specifico, all’indignazione per quello che avvenendo a Gaza, un genocidio, un massacro, la pulizia etnica del popolo palestinese. E allo stesso tempo serve a esprimere la nostra contrarietà alla logica della guerra, che rischia di coinvolgere anche il nostro paese, oltre che all’evidente involuzione antidemocratica in corso in tutto l’Occidente”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.