“Le loro idee corrono sulle nostre gambe”

E’ questo lo slogan, che ricorda le parole che riempivano gli striscioni all’indomani delle stragi in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e tutti gli uomini delle scorte, che caratterizza la seconda edizione della ‘Mezza maratona della memoria’, che si svolgerà il prossimo 1 giugno.

La manifestazione sportiva ha il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e degli Assessorati Regionali al Turismo, alle Attività Produttive e ai Beni Culturali, oltre quello della Città Metropolitana di Palermo.





La gara, promossa dall’ASD Polizia di Stato, con l’organizzazione generale di VM Agency Group, partirà domenica mattina alle ore 8.00 dal Giardino della Memoria di Isola delle Femmine e arriverà in via D’Amelio, per unire, simbolicamente, i luoghi delle due stragi.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è svolta oggi presso la sala Paolo Borsellino dell’Assessorato Regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo, sono stati presenti l’Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo, Elvira Amata e l’Assessore comunale allo sport, Alessandro Anello.

Il percorso della gara si snoderà per i 21 chilometri che separano idealmente Capaci da via D’Amelio, attraversando luoghi che incarnano, nella memoria collettiva, un periodo che riporta alla mente l’impegno estremo dei due magistrati e delle forze dell’ordine che, insieme a loro, hanno dato la vita per combattere la mafia. Una gara va al di la dell’evento sportivo e che proprio per questo motivo è affiancata dalla manifestazione collaterale che prende il nome di “Cammino della Memoria”, passeggiata ludico sportiva che invece partirà alle 10.00 dalla Palazzina Cinese e vedrà la partecipazione della cittadinanza attiva e di tante persone che hanno voluto aderire simbolicamente a questo percorso attraverso la città, per convergere infine in via D’Amelio, dove si trova l’arrivo di entrambe le manifestazioni ed il ‘Villaggio della Memoria’.





Fra le curiosità della ‘gara’, c’è anche la partecipazione, come atleta, dell’assessore regionale Edy Tamajo, grande sportivo appassionato di corsa.

Il percorso attraverserà il lungomare di Isola delle Femmine, per poi spostarsi sulla strada statale che conduce alla borgata marina di Sferracavallo, imboccare viale dell’Olimpo, raggiungere il Parco della Favorita e uscire infine a Palermo in direzione via D’Amelio.

Appendice della manifestazione, sabato 31 maggio, saranno le attività che si svolgeranno presso l’area di via D’Amelio, chiusa al traffico, e che partiranno alle ore 10 e termineranno alle ore 20. Ci saranno attività ludico motorie, a cura degli istruttori della palestra Oxygen, una mostra statica delle Forze dell’Ordine e Armate , esposizioni di attività produttive, prodotti tipici locali, artigianato e integrazione sportiva, attività culturali e ricreative, eventi letterari ed esibizioni sportive.

Questo il programma dettagliato di sabato 31 maggio: ore 10.00/13.00 esibizioni e attività sportive Fisdir, ore 10.00 esibizioni di judo ( M° Bondì), ore 11.30 presentazione del libro “Sangue innocente” di I. M D. ex componente della sezione catturandi, ore 14.00/18.00 esibizioni e attività sportive Fisdir, ore 15.00 esibizione di karate ( M° Ferraro), ore 16.00 esibizione di kick boxing (M° Cannata, Portaro e Milazzo), ore 16:30 presentazione del libro “I due Eroi” di Ileana Di Pace, ore 17:30 esibizione aikido (M° Di Bartolo), ore 18.00 presentazione del libro “Tele insanguinate” di Salvatore Sutera, ore 20.00 chiusura stand e manifestazione.

Domenica 1 giugno, continuerà l’esposizione statica delle Forze dell’Ordine e Armate, le esibizioni sportive e il villaggio delle attività produttive.

La premiazione della Mezza Maratona della Memoria sarà alle ore 12.





“Sono stata davvero orgogliosa di ospitare presso la Sala Paolo Borsellino dell’Assessorato che mi onoro di rappresentare, la Mezza Maratona della Memoria, un’occasione molto sentita che ci consente di condividere l’alto valore che l’iniziativa rappresenta che contribuisce, non soltanto a promuovere lo sport ma, attraverso quest’ultimo, anche e soprattutto a stimolare un momento significativo di riflessione e commemorazione che anima i comuni intenti nella piena consapevolezza che rafforzare, giorno dopo giorno, il filo della memoria è un dovere di tutti, Istituzioni pubbliche comprese. Con queste parole voglio augurare la migliore riuscita dell’evento, formulando, al contempo, un sentito ringraziamento a tutti coloro che ne condividono lo spirito in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di quanti insieme a loro, in nome della legalità e della giustizia, hanno sacrificato la propria vita.” – Elvira Amata, assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo





“Correre oggi, lungo le strade che portano i nomi e i sacrifici di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è molto più di un gesto sportivo. È un atto di memoria attiva, un modo per dire che le loro idee continuano a camminare — o meglio, a correre — con noi. Come cittadino, come assessore e come runner, sento il dovere e l’orgoglio di partecipare a questa mezza maratona, che non è solo una gara, ma un simbolo di impegno civile. Palermo ha bisogno di memoria viva, e oggi siamo qui per ricordare che la legalità non si predica: si pratica, anche correndo.” – Edy Tamajo, assessore Regionale Attività Produttive





“Un segnale forte e chiaro per mantenere viva la memoria e proseguire nel solco della cultura della legalità tracciato dai giudici Falcone e Borsellino, il cui esempio e la cui morale resteranno vivi per sempre nei ricordi di tutti noi. Esempio e paradigma per le nuove generazioni, con un piccolo ma al tempo stesso grande e simbolico gesto, vogliamo marciare verso la ricerca di verità e giustizia.” – Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale Beni Culturali e Identità Siciliana





“Il Comune e la Città Metropolitana di Palermo sostengono convintamente la Mezza maratona della memoria, organizzata dall’Asd Polizia di Stato che ringrazio per l’impegno sociale che riveste questa manifestazione sportiva. Anche lo sport, infatti, rappresenta un significativo e importante veicolo per non dimenticare e coltivare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato per combattere ogni forma di criminalità organizzata.” – Roberto Lagalla, sindaco Città di Palermo





“Come presidente dell’ASD Polizia di Stato, sono molto orgoglioso di aver avuto l’opportunità di organizzare, insieme a tutti i miei collaboratori, questa seconda edizione della ‘Mezza maratona della Memoria’. L‘evento serve, soprattutto, per tenere sempre vivo il ricordo di due figure fondamentali nella lotta alla mafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutti i nostri colleghi che hanno sacrificato la loro vita per contrastare la mafia e la criminalità in ogni sua forma e che sono da sempre fulgidi esempi per ogni generazione, di figure che si sono immolate per lo Stato. Lo Sport, inteso come elemento aggregativo di valori e sana competizione, desidera in questo modo rendere omaggio a quei principi fondamentali che noi tutti riteniamo fondanti di una società civile.” – Ivan Di Blasi, presidente ADS Polizia di Stato

