Protagonista assoluto dello Stage di Kumite, organizzato per domenica 1 ottobre 2023 dal Comitato Provinciale ASI Catania, presieduto dal dott. Angelo Musmeci, in collaborazione con la A.S.D. – S.K.W.J. CT, sarà il pluricampione mondiale m° Stefano Maniscalco.Palermitano, classe ’82, nel 2000 entra nelle Fiamme Giallee nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza, nel 2012 diventa capitano della Nazionale di karate. Campione del mondo per 2 edizioni Seniores, 5 volte campione d’Europa, ben 17 campione italiano, 3 volte medaglia d’oro dei giochi del mediterraneo, medaglia d’argento ai World Games emedaglia di bronzo ai Combat Games.

Lo stage si terrà a partire dalle 9.00 al centro federale Fijlkam Sicilia, in via Boschetto della Playa SP 53 (angolo viale Kennedy), a Catania: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 spazio alle categorie “ragazzi”, “esordienti”, “under 14” e dalle 10.30 alle 13.30 sarà la volta delle categorie “cadetti”, “juniores”, “senior” e “master”.

Per tutte le info e per partecipare alla giornata contattare l’ASI Catania: asicataniacp@gmail.com

Questi i numeri utili:

Presidente provinciale ASI Catania, dott. Angelo Musmeci tel. 3474820301

Resp. Reg. Sicilia Karate Arti Marziali ASI, dott. Carmelo Musmeci tel 3298605178

Referente Stile Shotokan Karate ASI, dott. Domenico Cocuzza tel 3491981387

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.