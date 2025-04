La manifestazione, in programma nel borgo marinaro di Scoglitti, oltre alla mezza maratona che assegnerà i titoli regionali individuali assoluti, prevede una 10 chilometri competitiva ed una camminata. Iscrizioni fino al 7 aprile.

Proseguono a buon ritmo le iscrizioni alla ScoglittiRace 3ª Half Marathon, in programma domenica 13 aprile nello splendido boro marinaro di Scoglitti in territorio di Vittoria. La manifestazione, organizzata dall’Athlon Kamarina, oltre ad essere valida come terza prova del circuito del Grand Prix regionale di mezze maratone, sarà valida anche come Campionato regionale individuale Assoluto sulla distanza dei 21,097 km. A completare la giornata di sport anche una dieci chilometri (giunta alla sua quarta edizione) denominata 10K Trofeo Pescamare. A quest’ultima, sulla medesima distanza, si affiancherà la non competitiva, che avrà come mission quella di promuovere i sani stili di vita e il benessere psicofisico.





LA GARA, IL PERCORSO

Il percorso veloce (certificato Fidal e da quest’anno omologato anche dalla World Athletics) è studiato oltre che per elevare il livello di qualità della sfida agonistica, anche per fare godere delle bellezze delle spiagge e del mare della frazione di Vittoria. Partenza e arrivo sono previsti a piazza Sorelle Arduino a Scoglitti. Unico giro per la 10 chilometri, due invece i giri per la mezza maratona con una breve appendice di alcuni metri, che gli atleti affronteranno dopo il giro di boa e questo per portare a casa i canonici 21,097 km (START UNICO 9.30)





LA MEDAGLIA DA FINISHER: UNICA E ARTIGIANALE

A tutti gli atleti che porteranno a termine la loro gara, mezza maratona o dieci chilometri, che sia, sarà consegnata una medaglia in terracotta, lavorata artigianalmente dalla ceramista vittoriese Chiara Burrafato.





MAGLIA TECNICA DELLA KARHU

Rossa e dello sponsor tecnico fonlandese Karhu è la maglia tecnica commemorativa che vestiranno tutti gli iscritti alla ScoglittiRace 3ª Half Marathon Trofeo Pescamare. In cantiere premi con prodotti sportivi per i podi di categoria e assoluti in entrambe le gare competitive, premi per le società e un ricco ristoro finale, ennesimo “sforzo” in chiave organizzativa dell’Athlon Kamarina, della presidente Lory Busacca. Una manifestazione che guarda all’evento agonistico senza tralasciare, turismo, tradizioni e promozione del territorio.

Organizzatori che hanno pensato proprio a tutto: d’intesa con ENDU, che gestisce iscrizioni e il sistema di cronometraggio elettronico, i pettorali avranno un colore che corrisponderà alla distanza corsa: verde Tiffany per la 3^ Half Marathon, rosso per la 10K – 4° Trofeo Pescamare e Nero per la Walking ( la 10 km non competitiva).





LE ISCRIZIONI SCADONO IL 7 APRILE 2025

Attenzione alla scadenza delle iscrizioni; c’è ancora tempo ma è bene ricordarsi che le iscrizioni scadono il 7 aprile. E’ possibile iscriversi tramite e-mail, caltanissetta@evodata.it e in copia a: athlonkamarina@gmail.com nelle quali sarà opportuno anche indicare la taglia della maglia tecnica.





PROGRAMMA ORARIO

Riunione, partenza e arrivo, si terranno in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti (RG) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 :

Ore 9:30 : Partenza unica Half Marathon e 10K.

Ore 9:30 : Partenza Walking (Partiranno in coda ai partecipanti della competitiva).

Ore 12:00 : Premiazioni (si svolgeranno subito dopo il termine complessivo di tutte le gare).

