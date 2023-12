Domenica 17 dicembre a partire dalle ore 16 si terrà l’Open Day del Liceo della Comunicazione e della Cultura Enogastronomica dell’istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice. L’appuntamento si svolgerà a Palazzo Sales, a Erice Centro Storico, dove verrà presentata l’offerta formativa, con conseguente visita della scuola e dei laboratori e delle sedi convittuali “San Carlo” e “Hotel Igea”. Contestualmente si potranno visitare delle mostre fotografiche realizzate dagli alunni. Si tratta di un’importante occasione di conoscenza della scuola per quanto riguarda l’indirizzo di studio e il piano dell’offerta formativa, per genitori e futuri alunni, per la scelta in vista dell’anno scolastico 2024/2025. I giovani studenti del Liceo dell’Istituto “Florio” nel Borgo antico, in cui c’è la sede storica, a Palazzo Sales, vivono un’esperienza fondamentale per la loro formazione, contribuendo alla stessa vita di Erice, attraverso proposte di itinerari naturalistici e paesaggistici nonché storico- culturali, pronti a ospitare visitatori e delegazioni straniere loro partners anche in occasione dei progetti Erasmus

“Ci ritroviamo a fine 2023 – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – per presentare le opportunità formative del nostro Istituto e accompagnare i giovani studenti in una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini. L’incontro è finalizzato a informare sulla varietà della formazione offerta dall’Istituto Florio e il suo Liceo. Approfittiamo dell’atmosfera natalizia di Erice, all’interno del circuito EricéNatale, anche per presentare il nostro presepe che ha come titolo ‘C’è ancora domani’… allestito all’interno del Convitto San Carlo, voluto per mettere insieme l’idea di rinascita del Natale e di speranza per un futuro migliore, senza guerra e con una prospettiva di pace”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.