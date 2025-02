Torna l’appuntamento con “Nutrimente”, giunto alla seconda edizione, mirato a informare la platea sull’importanza del benessere, alimentazione e nutrizione nello sport e organizzato da Runway Communication, con il patrocinio di Asi, comitato provinciale di Catania, Sport e Salute e Coni. L’evento si terrà domenica prossima 23 febbraio a partire dalle 9.30 presso il Grand Hotel Villa Itria di Viagrande (Catania).

A inizio lavori il saluto delle autorità, tra cui il sindaco di Viagrande Francesco Leonardi, il vice presidente del Coni Sicilia Sergio Parisi e il presidente del comitato provinciale Asi di Catania Angelo Musmeci.





Moderati dagli esperti in nutrizione Valentina Grosso e Mario Grammatica i relatori: la dott.ssa Conci Gulino parlerà di “Alimentazione e nutrizione, pilastri cardine per la performance e il benessere dello sportivo”. Poi l’intervento della dott.ssa Vanessa La Spina su “L’importanza del monitoraggio e valutazione dei valori ematici in fase di preparazione atletica”, infine quello del dott. Mario Giglio su “Nutrizione integrata nella pratica sportiva secondo i protocolli alimentari Coni”.





L’iscrizione è gratuita e al termine dell’evento verrà rilasciato attestato di partecipazione.

“L’evento nasce per tutti coloro che fanno attività fisica, non necessariamente campioni o atleti – spiega l’organizzatrice Conci Gulino – ma anche per i sedentari, coloro che cioè non amano andare in palestra, proprio perché è centrato sui principi fondamentali della nutrizione e dell’alimentazione e della differenza che esiste tra l’una e l’altra. Si parlerà anche di diete, per informare il pubblico sulla differenza che c’è tra fare una dieta qualunque “fai da te” o seguire un percorso nutrizionale ad personam. Ma si farà anche il punto su come comportarsi quando ci si iscrive in palestra, dove spesso viene chiesto un semplice certificato medico o un elettrocardiogramma, quando invece occorrono anche altre informazioni sul proprio organismo, se ad esempio questo deve essere integrato. Insomma, si affronteranno tutti questi temi con esperti, medici, psicologi, coach della nutrizione e personal trainer. Alla fine ci sarà una degustazione di prodotti nutrizionali”.

