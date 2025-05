Canicattini Bagni si appresta a celebrare domenica 25 maggio 2025 la Festa della “Matri Aiutu” dedicata a Maria SS. Ausiliatrice, rinnovando, dal 1886, il legame e la devozione alla Vergine Maria, con lo stesso fervore e amore della sua prima volta ad opera di Don Salvatore Bombaci, Parroco del tempo della Chiesa del “Santuzzo”, come viene chiamata dai canicattinesi la Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice di via Umberto.

Un momento di fede molto sentito e una festa altrettanto attesa da tutti i canicattinesi, come sottolinea-to dal lungo e appassionato lavoro preparatorio del Parroco Don Maurizio Casella, del Comitato dei Festeggiamenti e dei tanti fedeli che non fanno mancare il loro sostegno, così come l’Amministrazione comunale che per il secondo anno ha dedicato l’area tematica del Bilancio Partecipativo 2024 alla “Tutela e valorizzazione delle festività e tradizioni religiose”, contribuendo a finanziare, con il voto della cittadinanza, le due feste patronali della città, quella del Patrono S. Michele Arcangelo e quella della “Matri Aiutu”.

Con la Novena giornaliera che ha avuto inizio lo scorso 15 maggio, e l’accoglienza dei ragazzi della Scuola Elementare e Media a partire da mercoledì 21 maggio, pertanto, sono entrati nel vivo gli appuntamenti segnati sabato 24 maggio, alle ore 21:00, dal “Gran Galà” del canto e della musica con tanti artisti amatoriali canicattinesi, che domenica 25 maggio conducono alla Festa della “Matri Aiutu”, Maria SS. Ausiliatrice con la sua “trionfale sciuta” delle ore 19:00 con il lancio di volantini, nzareddi, palloncini e petali di rose, il suono delle campane a festa e lo sparo di fuochi d’artificio, per la processione per le vie cittadine accompagnata dai fedeli devoti, dalle Autorità, dal Corpo Bandistico Città Canicattini Bagni, i Comitati delle Feste cittadine, le Associazioni religiose, il Gruppo Agesci, la Comunità Masci, ed i Portatori Stendardi di Pachino.

Questo il programma dei festeggiamenti da mercoledì 21 maggio 2025:

Mercoledì 21 maggio

Ore 9:30 Accoglienza degli alunni della Scuola Elementare

Ore 18:00 Santa Messa.

Giovedì 22 maggio

Ore 18:00 Santa Messa

Ore 21:00 Santo Rosario per le vie del paese Flambeaux.

Venerdì 23 maggio

Ore 8:30 Lodi mattutine

Ore 9:30 Accoglienza degli alunni delle Scuole Elementari

Ore 10:30 Accoglienza degli alunni della Scuola Media

Ore 18:00 Santa Messa della “Dedicazione della Chiesa” presieduta da Don Salvatore Randazzo, Par-roco della chiesa di San Sebastiano di Palazzolo Acreide

Ore 21:30 Veglia mariana condotta dai cori delle due Parrocchie

Ore 00:00 Suono delle campane a festa annunciano l’arrivo del 24 maggio.

Sabato 24 maggio – Festa liturgica di Maria SS. Ausiliatrice – VIGILIA

Ore 8:30 Lodi mattutine

Ore 10:30 Santa Messa presieduta da Don Salvatore Arnone, Parroco della Chiesa di San Giuseppe a Cassibile

Ore 12:00 Sparo di colpi a cannone

Ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Marco Tarascio, Parroco della Chiesa San Metodio di Siracusa

Ore 19:00 Processione per le vie cittadine con la statuetta di Maria SS. Ausiliatrice portata a spalla dai bambini e dai ragazzi ed accompagnati dal Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni

Al rientro marce sinfoniche sul Sagrato della Chiesa.

Ore 21:00 “Gran Galà” del canto e della musica (artisti amatoriali canicattinesi)

Domenica 25 maggio – a Festa ra “MATRI AIUTU”

Ore 8:00 Alborata. Il suono festoso delle campane e lo sparo di colpi a cannone annunciano il giorno di festa

Ore 8:30 Lodi Mattutine

Ore 10:30 Santa Messa presieduta da Don Sebastiano Ferla, Parroco emerito della Chiesa Madre di Canicattini Bagni

Ore 17:30 Santa Messa solenne sul Sagrato della Chiesa presieduta da Don Salvatore Tanasi, Vicario parrocchiale della Chiesa Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia di Augusta e allietata dai Cori delle due Parrocchie

Ore 19:00 “Trionfale sciuta” del venerato Simulacro di MARIA SS. AUSILIATRICE salutato dal lancio di volantini, nzareddi, palloncini e petali di rose, dal suono delle campane a festa, dallo sparo di fuochi d’artificio e dal Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni. Inizio della processione per le vie cittadine a cui prenderanno parte le Autorità religiose, civili e militari, i Comitati delle Feste del paese, le Associazioni religiose, il Gruppo Agesci di Canicattini, la Comunità Masci di Canicattini, i Portatori Stendardi di Pachino e dai fedeli devoti.

Sosta davanti la Chiesa Madre, dove sarà accolto da un momento di preghiera.

Accoglienza festosa in via Don Vincenzo Miano.

Ore 21:30 Arrivo della processione a Piazza Borsellino e spettacolo della rinomata Industria Pirotecni-ca “Fuochi Chiarenza & Figli” di Belpasso (CT) .

Subito dopo il Simulacro di Maria SS. Ausiliatrice sarà portato a spalla e accolto solennemente e festosamente in Chiesa.

Al rientro spettacolo di musica e fuochi d’artificio.

SOLENNE OTTAVARIO 2025

Lunedì 26 maggio

Ore 16:00 Adorazione Eucaristica

Ore 17:00 Catechesi

Ore 18:00 Santa Messa in suffragio dei devoti alla Madonna presieduta da Padre Ignacio Suarèz Ricondo O.R.C. dell’ Ordine dei Canonici Regolari della Santa Croce con la partecipazione del Guppo Parola di Vita, Caritas e del Gruppo Guardia d’Onore al Sacro Cuore di Gesù.

Martedì 27 maggio

Ore 18:00 Santa Messa con la partecipazione del Cammino Neocatecumenale

Ore 21:30 Rosario in Siciliano

Mercoledì 28 maggio

Ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Francesco Cristofaro con la partecipazione dell’Azione Cattolica

Ore 21:00 Incontro – Testimonianza di Don Francesco Cristofaro, collaboratore di Radio Mater, Padre Pio TV e TV2000

Giovedì 29 maggio

Ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Marco Ramondetta, Parroco della Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo”, con la partecipazione del Gruppo Agesci di Canicattini e dell’U.N.I.T.A.L.S.I.

Venerdì 30 maggio

Ore 18:00 Santa Messa con la partecipazione dell’Apostolato della preghiera e delle Associazioni di volontariato

Sabato 31 maggio – Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria

Ore 18:30 Santa Messa con la partecipazione della Comunità M.A.S.C.I. di Canicattini

Domenica 1 giugno – Ottava della Festa

Ore 18:30 Santa Messa presieduta da Don Marco Rabito del Sacro Cuore di Avola. Allieterà la Santa Messa il Coro Polifonico “San Giovanni Paolo secondo” diretto dal Maestro Carmela Tuccitto. All’organo il Maestro Cristina Di Pietro

Ore 19:30 Processione di preghiera col Simulacro di Maria SS. Ausiliatrice che percorrerà il seguente percorso: Via Umberto, Via Carducci, Via Magenta, Via Mons. La Vecchia, Via Solferino, Via Don Sturzo, Via Magenta, Via Carducci, Via Umberto e rientro in Chiesa. Accompagnerà la processione il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni con la partecipazione delle Autorità religiose, civili e mili-tari.

Rientro della processione e recita dell’Atto di Affidamento a Maria SS. Ausiliatrice.

Sorteggio “Matri Aiutu” 2025





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

