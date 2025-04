PALERMO, 24/4/2025 – Scuderia Ferrari Club Palermo scende in piazza a Cerda a favore dei bambini “speciali” DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) con un evento solidale. In occasione del Cynara festival, la 43esima Sagra del carciofo che si svolgerà a Cerda da oggi al 27 aprile, Scuderia Ferrari Club Palermo sarà presente domenica 27 aprile con l’evento collaterale “A Cerda con le rosse. Un sorriso per un istante… il ricordo per la vita”. Si tratta di un incontro solidale con i bambini “speciali” DSA, ai quali verrà offerta una possibilità unica: un giro a bordo di una fiammante Ferrari.

I soci del club, infatti, domenica 27 accoglieranno a bordo delle loro auto sportive più famose al mondo i bambini per un giro in un mini-circuito cittadino, offrendo loro un’entusiasmante esperienza all’insegna della passione per i motori e dello spirito festivo della Sagra. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cerda e sostenuta da ACSI (Associazione Cultura Sport e Tempo Libero).





Il programma della giornata prevede:

* ore 9:15: raduno dei partecipanti a Floriopoli (tribune storiche della Targa Florio)

* ore 10:00: arrivo a Cerda e incontro con la cittadinanza e le autorità

* ore 10:30: inizio giro per i bambini “speciali” in mini-circuito a bordo di auto Ferrari

* ore 12:30: mostra statica delle auto in piazza.





L’evento vedrà la partecipazione di splendide vetture Ferrari messe a disposizione dei bambini DSA per un giro a bordo, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per tutti, occasione particolare per avvicinarli al mondo dell’automobilismo e trascorrere insieme una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà, donando loro un sorriso che rimarrà impresso per sempre nella memoria.

Pietro Purpura, presidente di Scuderia Ferrari Club Palermo: “Ancora una volta Scudera Ferrari Club Palermo ha voluto donare una giornata particolare e un ricordo indelebile ai bambini e questa volta si tratta di persone “speciali” DSA, offrendo loro l’emozione unica di un giro a bordo di una Ferrari durante la Sagra del carciofo di Cerda. L’evento coniuga al meglio la nostra passione per i motori, unita al profondo senso di comunità e di solidarietà che anima i nostri soci.”





Scuderia Ferrari Club Palermo – ASD–APS, tra i primi dieci club Ferrari al mondo, è il club ufficiale riconosciuto da Maranello che riunisce gli appassionati e i fan delle auto Ferrari, riuscendo a coniugare la passione per il motorismo sportivo con iniziative di solidarietà. Quest’anno il Club celebra il suo decimo anniversario.

Luogo: CERDA, PALERMO, SICILIA

