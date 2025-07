Santa Venerina si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più attesi dell’estate 2025: domenica prossima presso il prestigioso Museo Artium di via Umberto I, 98, si terrà la terza edizione di “LibertaSportArt – Gran Premio Nazionale di Arte Visiva”, la cui inaugurazione è in programma alle ore 17.

Promossa dall’associazione Artium APS, la manifestazione è diretta da Grazia Trovato, ideatrice e direttore artistico dell’evento, e dal presidente dell’associazione Biagio Sciacca, con il prezioso sostegno del Comitato Regionale Libertas Sicilia.

Al centro della giornata, la competizione artistica che vedrà sfidarsi nove artisti finalisti sul tema dello sport: tra questi, tre vincitori saranno premiati per l’originalità e la forza espressiva delle loro opere. Nella stessa occasione sarà inaugurata anche la terza edizione di “Art Exhibition”, una mostra collettiva che ospita opere di artisti affermati e allievi dell’Artium Academy, in un dialogo creativo intergenerazionale che rappresenta appieno la missione dell’Associazione: valorizzare il talento e avvicinare i giovani all’arte e alla cultura.





Alla manifestazione parteciperanno: Giuseppe Mangano, presidente Regionale Libertas Sicilia, i Consiglieri regionali Libertas Vincenzo Cipolla e Giuseppe Zago, il Maestro Armando Viola, responsabile regionale del settore Karate Libertas Sicilia, l’Assessore del Comune di Catania, Giovanni Petralia e il dirigente regionale sindacale Uiltucs Sicilia, Sebastiano Di Gregorio.

“LibertaSportArt” è un’esperienza culturale che celebra l’unione tra movimento e visione, tra disciplina e ispirazione, tra territorio e innovazione. Un’occasione per ritrovarsi, per emozionarsi, per scoprire come l’arte può raccontare la passione sportiva in tutte le sue forme.

L’appuntamento di domenica 6 luglio al Museo Artium di Santa Venerina è aperto a tutti gli appassionati d’arte, agli amanti dello sport, alle famiglie e ai giovani perché la bellezza, come lo sport, è libertà.





Luogo: Museo, Via Umberto I, 98, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

