Argento Vivo non alza la voce, ma la fa sentire chiara. Il 2 maggio 2025 è uscito “Domenica (Piano Solo)”, nuovo brano che rompe il rumore di fondo della scena urban con qualcosa di raro: sincerità. Il singolo, prodotto da Southside Records e distribuito da ADA / Warner Music Italy, è disponibile qui: ada.lnk.to/domenicapianosolo.





Il piano solo di Vincenzo Colonna Romano non accompagna solo: respira con le parole. Argento Vivo racconta ciò che molti vivono ma non riescono a dire. Versi come “non so più chiedere aiuto” o “questi anni persi” parlano di una generazione che ha imparato a nascondersi dietro lo schermo, ma che cerca ancora il contatto, il senso, la cura.





Il videoclip, firmato da Zehd, è un’opera minimale che rifiuta il superfluo per lasciare spazio a ciò che conta: un volto, uno sguardo, una stanza vuota. È il silenzio che parla.





In un panorama musicale sempre più omologato, Argento Vivo sceglie di restare vero. Ed è proprio questa scelta a renderlo necessario.





Luogo: Musica, PALERMO, PALERMO, SICILIA

