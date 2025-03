Don Fabio Attard è stato eletto Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, succedendo a don Ángel Fernández Artime, che ha guidato la congregazione dal 2014 al 2024.

In qualità di undicesimo successore di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani, don Attard assume il ruolo di guida spirituale e amministrativa della Congregazione, che conta oltre 13.750 Salesiani consacrati, presenti in 136 nazioni e organizzati in 92 ispettorie.





Gli auguri dei capitolari siciliani

All’elezione del nuovo Rettor Maggiore hanno preso parte anche due salesiani della Sicilia, l’ispettore don Domenico Saraniti e il delegato don Arnaldo Riggi. A cui abbiamo chiesto di raccontare in breve le emozioni vissute in questo momento molto significativo per tutta la Congregazione.

“Affetto e gratitudine sono i segni dell’augurio della Sicilia, terra innamorata del carisma di Don Bosco, per te caro don Fabio che sei Padre di unità del Carisma salesiano. Gradisci i nostri auguri di stima, disponibilità alle tue indicazioni. Sentiamo il tuo mandato come dono gratuito per questa terra aperta e nello stesso tempo desiderosa di lanciarsi sempre più nella missione indicata al Santo dei giovani. Ecco così il nostro semplice e sentito augurio che esprime il nostro amore e la nostra fedeltà a don Bosco nella logica del Da Mihi Animas e nella Passione del Regno. Caro Padre già da adesso preghiamo per te e ti affidiamo a Maria Ausiliatrice, la guida di don Bosco. Sia il tuo governo un ministero di profezia per il tempo che viviamo” gli auguri di don Domenico Saraniti, Ispettore dei Salesiani di Sicilia.





“Abbiamo accolto con un lungo applauso e con grandissima gioia il “SI” di Don Fabio Attard, appena eletto Rettor Maggiore dei Salesiani e 11° successore di Don Bosco! L’emozione è stata tanta, segno della consapevolezza della grande responsabilità di aver donato alla Congregazione, ai Giovani e alla Missione un Padre, un Maestro ed un Amico, nel solco della tradizione che risale direttamente al Santo dei Giovani. Auguri Don Fabio…siamo certi che la tua guida saprà dare nuova linfa alla nostra bella Famiglia Salesiana sparsa nel mondo intero!” ha aggiunto don Arnaldo Riggi.

Chi è don Fabio Attard: biografia e percorso formativo

Nato il 23 marzo 1959 a Gozo, Malta, don Fabio Attard è cresciuto a Victoria, dove ha frequentato le scuole primarie e secondarie pubbliche. La sua vocazione salesiana ha preso forma durante gli anni trascorsi al Seminario Maggiore di Gozo (1975-1978). Successivamente, ha proseguito la sua formazione presso il Savio College di Dingli, per poi intraprendere il noviziato a Dublino.





L’8 settembre 1980, ha emesso la professione religiosa come Salesiano di Don Bosco a Maynooth, in Irlanda. Ha poi completato gli studi presso l’Università Pontificia Salesiana (UPS) e l’Accademia Alfonsiana di Roma. Ordinato sacerdote il 4 luglio 1987, ha intrapreso un intenso ministero pastorale, caratterizzato da un forte impegno educativo e da una profonda preparazione accademica.





Lo spirito missionario di don Attard si è manifestato fin dai primi anni della sua vita salesiana. Dal 1988 al 1991, ha fatto parte del gruppo di Salesiani inviati in Tunisia, dove ha contribuito all’avvio di una nuova presenza della Congregazione in un contesto prevalentemente non cristiano.

Rientrato a Malta, ha ricoperto diversi ruoli di leadership, tra cui: direttore della Scuola Salesiana di San Patrizio e responsabile dell’Oratorio Salesiano (1993-1996).

Nel 1999, ha conseguito un dottorato di ricerca presso il Milltown Institute for Philosophy and Theology, approfondendo il tema della coscienza nei sermoni anglicani di John Henry Newman. Grazie alla sua competenza, è entrato nel corpo docente dell’Università Pontificia Salesiana, dove ha co-diretto diverse tesi di dottorato presso l’Accademia Alfonsiana.





Consigliere per la Pastorale Giovanile Salesiana

Dal 2008 al 2020, don Fabio Attard ha ricoperto l’incarico di Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile, guidando le iniziative educative e vocazionali salesiane a livello mondiale. Nel 2018, Papa Francesco lo ha nominato consultore presso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, riconoscendone l’esperienza nel campo dell’educazione giovanile.

Al termine del suo mandato come Consigliere Generale, è stato incaricato di coordinare la Formazione Salesiana e Laicale in Europa (2020-2023), progetto che ha portato alla creazione di un programma di master universitario per la formazione di Salesiani e collaboratori laici, oggi gestito dall’Università Pontificia Salesiana.





Una nuova guida per i Salesiani nel XXI secolo

Come nuovo Rettor Maggiore, don Fabio Attard è chiamato a guidare la seconda più grande Congregazione religiosa al mondo, portando avanti il sogno di San Giovanni Bosco: educare, evangelizzare e accompagnare i giovani, con particolare attenzione a quelli più bisognosi.

La sua elezione rappresenta un momento di rinnovamento per la Congregazione Salesiana, che sotto la sua guida continuerà a essere un punto di riferimento nell’ambito dell’educazione, dell’evangelizzazione e della trasformazione sociale.

Con la sua profonda spiritualità, il suo brillante percorso accademico e la sua esperienza pastorale, don Fabio Attard saprà coinvolgere Salesiani, educatori e giovani di tutto il mondo nella missione salesiana, portando speranza e luce alle nuove generazioni.

