Il rapper siracusano Don Pero è partito col nuovo tour in occasione dell’uscita dell’EP “Mezza Parola”, pubblicato l’8 dicembre 2023, e che ha messo in luce la maturità artistica dell’artista, ma in continua crescita. Il tour, iniziato lo stesso giorno della pubblicazione, prende il nome dalla stessa raccolta di brani.

Le tappe del tour toccano l’Italia da Nord a Sud, fra le regioni che ospitano Don Pero con i suoi eventi dal vivo: Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e non poteva mancare la sua Sicilia, facendo tappa in una delle località dove è cresciuto come persona e come artista Don Pero, ossia Catania. Le live hanno preso avvio in corrispondenza della pubblicazione di “Mezza Parola”, l’8 dicembre, e andranno avanti fino al 24 febbraio, data conclusiva del tour. Don Pero si esibirà nella sua terra, la Sicilia, il 10 febbraio 2024 presso l’Ice Club di Catania.

Ad affiancare l’artista di Siracusa durante i dj set – certificato Disco di Platino il 6 novembre 2023 col singolo “Baby Mama” prodotto da Achille G (Southside Records) – vi sarà il producer palermitano wherestheplug (Southside Records) che ha lavorato a uno dei pezzi presenti nell’EP “Mezza Parola”, ovverosia “Tragedia e Violenza”. I due hanno trovato una buona sintonia artistica e quindi il producer di Palermo sarà presente in tutte le tappe del tour.

Don Pero, l’ascesa fino a “Mezza Parola”

Giampier Francesco Lateano, in arte Don Pero, è un rapper e songwriter italo-dominicano classe 2000 cresciuto a Siracusa. L’artista ha sviluppato il suo stile unico grazie all’influenza di cantautori italiani e delle vibes latine trasmesse dalla madre di origini domenicane. L’uso dello slang mescolato con l’italiano gli permette di rappresentare con autenticità la sua realtà e le esperienze della sua comunità. Questa combinazione di influenze rende la sua musica davvero speciale e rappresentativa delle sue origini e identità.

Dopo la pubblicazione, il suo primo singolo “Vita mia” del 2020 riceve subito riscontri positivi raggiungendo più di 1 milione di streaming sulle piattaforme digitali. Successivamente, Don Pero firma con l’etichetta indipendente Giaguaro Empire e pubblica i suoi primi brani ufficiali: “Undici”, “Esse Erre (SR)”, “Petit”, “G”; in quest’ultimo brano, più intimo, mai pubblicato finora dall’artista col quale mette bene in chiaro la sua maturità argomentando la realtà in modo crudo e trasparente, senza barriere. “Baby Mama” ne segna in un modo o nell’altro la svolta, come dimostra il Disco di Platino certificato. Oggi l’artista siracusano su Spotify a più di 1 milione di ascoltatori mensili.

Non a caso, Don Pero rappresenta una fra le proposte più fresche del panorama italiano attuale, condensando nei suoi testi denuncia sociale, rivalsa personale, immagini tanto forti e dettagliate quanto vere della realtà che lo circonda. Don Pero racconta sempre la sua storia senza mai dimenticare le sue origini, cercando di dare un esempio positivo a chi come lui lotta ogni giorno per un futuro migliore. Con l’ultimo lavoro rappresentato dal rilascio del nuovo EP “Mezza Parola” il rapper siciliano continua la sua ascesa nella scena rap italiana, mostrando tutte le sue doti artistiche dalla scrittura alla sensibilità delle liriche non solo rappate ma anche cantate.

“Mezza Parola”, l’EP di Don Pero è disponibile da oggi, 8 dicembre, e si compone di sette brani, in ordine: “Mezza Parola”; “Tech Pack”; “Ancora un minuto”; “Fentanyl”; “Emotions”; “Havana” e “Tragedia e Violenza”.

Il producer wherestheplug: fra novità e visionarietà

wherestheplug è un producer palermitano classe ‘95 che fa della versatilità il suo tratto distintivo. Aperto ad abbracciare diverse influenze musicali, wherestheplug rispecchia pienamente la sua Sicilia, terra di contaminazioni dove gli opposti convivono in armonia. Insieme al collettivo Southside Records punta a lasciare il segno. Appassionato di rap, fin da giovanissimo riesce a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del djing. Dal clubbing i suoi orizzonti si ampliano velocemente e così wherestheplug decide di proporsi sulla scena come producer.

Collabora con diversi rapper siciliani come La Flèche, Ohdio, Bruk, Don Pietro e altri. Le mosse in cantiere sono diverse, nell’ultimo anno il giovane talento siciliano ha avuto modo di confrontarsi con diverse personalità della scena rap nazionale e con realtà nell’ambito musicale ad esempio Esse Magazine, con cui ha spesso collaborato, in occasione, per esempio, della docuserie “2016” (sulla trap italiana) curandone la parte musicale. wherestheplug ha avuto modo anche di collaborare con Puma e con la squadra di calcio A.C. Milan per uno degli spot pubblicitari. Recentemente ha lavorato anche con artisti come 8blevrai e Beba.

