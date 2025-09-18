Si è svolta ieri a Palermo la conferenza stampa di AVIS Regionale Sicilia in vista della terza Giornata di donazione del sangue, promosso dalla Regione Sicilia in onore dei magistrati Rosario Livatino, Giovanni Falcone, e Paolo Borsellino, simboli di giustizia e legalità.

​Durante l’incontro, tenutosi presso la sede dell’ordine dei medici, sono intervenuti il dirigente del DASOE, dott. Scalzo, e la dirigente del Centro Regionale Sangue, dott.ssa Ventura. Insieme al presidente di AVIS Sicilia, l’avv. Salvatore Calafiore, tutti i presidenti provinciali AVIS, hanno illustrato le iniziative organizzate per la raccolta sangue del 21 settembre, a cui aderiranno quasi tutte le sedi AVIS dell’isola, anche con convegni, seminari e iniziative varie alla memoria di Rosario Livatino.





​L’obiettivo principale è sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione di sangue, vista come un atto di profonda solidarietà e civiltà. È stato sottolineato come l’esempio di figure come Livatino, Falcone, e Borsellino debba ispirare la società a costruire un futuro basato sulla legalità e sul contributo attivo per il bene comune, in particolare per la salute pubblica.

​Si invita la cittadinanza siciliana a partecipare a questo gesto di altruismo. Chiunque sia idoneo è incoraggiato a donare, onorando così la memoria di chi ha lottato per la giustizia e rafforzando il legame di solidarietà all’interno della comunità.

“Donatori di sangue, portatori sani di legalità”.

AVIS Regionale Sicilia

