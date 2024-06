La Fondazione Marisa Bellisario – Delegazione Sicilia vi invita a un incontro speciale con l’economista Azzurra Rinaldi, autrice dei bestseller “Le signore non parlano di soldi” e “Come chiedere l’aumento. Strategie e pratiche per darti il giusto valore”.

Si parlerà di come superare le barriere culturali che ci impediscono di parlare di soldi; di strategie concrete per negoziare il proprio stipendio e ottenere il giusto valore e consigli pratici per costruire un futuro finanziario solido e indipendente

Introduce Carmelinda Paternò. Modera Antonella Saeli

Intervengono:

Marcella Cannariato – Imprenditrice e Referente regionale per la Sicilia della Fondazione Bellisario

Monica Luca – Imprenditrice e Presidente di Confindustria Catania Imprenditoria Femminile

Luogo: Corthè, Via Francesco Crispi, 235, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 26/06/2024

Data Fine: 26/06/2024

Ora: 18:30

Artista: Azzurra Rinaldi

Prezzo: 0.00

