Mercoled’ 02, luglio, alle 18.30, presso il Circolo velico del Porto dell’ Etna-Marina di Riposto, sarà presentato alla stampa, l’ evento solidale “Donne, vino e vele”, promosso dall’ l’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, dall’ associazione “Le donne del vino”, dalla sezione di Riposto della Lega Navale Italiana, dalla Proloco di Riposto, dal Marina di Riposto-Porto dell’ Etna, con il patrocinio dell’ ARS Sicilia e dei Comuni di Riposto e Mascali.

L’ evento benefico è in agenda, domenica 06, luglio, alle 19.30, al Marina di Riposto ed è a sostegno del Centro di Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (CCPM), situato presso l’Ospedale San Vincenzo, riconosciuto come “polo sanitario indispensabile e d’eccellenza”. Scopo sotteso all’ evento di solidarietà è dire coralmente no alla chiusura e raccogliere fondi da destinare alle missioni umanitarie mediche sia in reparto sia all’ estero.





Il CCPM, in questi giorni, è al centro di una grande attenzione mediatica, a causa della paventata chiusura o del possibile trasferimento della struttura d’eccellenza al Policlinico di Catania o all’ospedale Papardo di Messina, secondo quanto previsto dal Governo e dal Ministero della Salute.

Alla conferenza stampa di presentazione presenzieranno tutti gli enti organizzatori e patrocinanti, con i loro rappresentanti, ovvero: la d.s dell’ I.i.s “Leonardo”, Tiziana D’ Anna, la presidente delle “Donne del Vino”, Roberta Urso, il presidente della LNI sezione di di Riposto, Giuseppe Ballistreri, l’ amministratore delegato del Marina di Riposto, Mario Zappalà, il presidente della Proloco, Nello Scalone, i sindaci: Davide Vasta e Luigi Messina, saranno inoltre presenti il primario del CCPM, Sasha Agati ed alcuni dei “Guerrieri del CCPM”, ovvero i familiari dei piccoli pazienti, che in questi giorni, hanno allestito un presidio all’ ospedale San Vincenzo di Taormina, per scongiurarne la chiusura e hanno promosso la petizione popolare “ Vorrei evitare la chiusura del CCPM di Taormina” che ha raccolto e superato le 75 mila firme, per salvare il CCPM e rompere il muro dell’ indifferenza.

Il programma della manifestazione solidale, gli ospiti e le iniziative previste saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.

Luogo: IIS LEONARDO , veneto , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

