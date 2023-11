Il 25 novembre, nel giorno dedicato a tutte le vittime di violenza di genere, l’organizzazione #doNNevietatomorire ideata e diretta dalla maestra Valentina Capizzi decide di omaggiare e dare valore a tutte le donne con una manifestazione che dalle 10 del mattino fino alle 21 parli in diversi punti della città con linguaggi e strumenti diversi di educazione, rispetto, difesa personale e autostima che aiuti a non cadere nella trappola dell’amore malato per ridare valore a tutte quelle donne che per svariati motivi credono di aver perso la propria dignità per colpa di un uomo.

“Da anni mi spendo nella lotta contro la violenza di genere-dichiara Valentina Capizzi- perché sono convinta che tutti, ognuno con il suo ruolo, ha il dovere morale e civile di tentare di bloccare questa scia di sangue che vede ogni anno aumentare il numero di donne ammazzate per mano di un uomo e sono convinta che solo con la giusta educazione si può arrivare a sconfiggere questo cancro sociale”.

Sarà una giornata

dedicata alle donne e alla loro bellezza, al loro valore, alla loro preziosità in nome dell’amore e del rispetto.

Alle ore 10.00 nella sala congressi di

4spaSport la Dott.ssa Maria Catanzaro, consulente Legale dell’associazione “Stranieronoproblem” di Cinzia Lenzo, esporrà il progetto di supporto alle donne straniere dal titolo il “business che sa di buono”, l’avvocata Valeria Leotta spiegherà cosa significa assistere legalmente le donne vittime di violenza nel percorso volto all’affrancamento dalla situazione di assoggettamento, la psicologa Piera Lombardo parlerà di “Autostima, indentità personale e percezione del pericolo: un viaggio dentro noi stessi” per un incontro formativo che ha lo scopo di esaminare il profondo legame fra autostima, identità personale e la percezione dei pericoli nella vita quotidiana.

La scrittrice Venera Vasta presenterà la sua ultima opera dal titolo “33 Trentatré”, dedicato a tutte coloro che nonostante le difficoltà non si sono mai arrese.

“Si approfondirà-continua Capizzi- come la percezione di sé influenzi la nostra capacità di affrontare situazioni difficili e pericolose ed attraverso il confronto, viaggeremo all’interno del mondo emotivo e psicologico di ognuno, alla ricerca di strumenti che possano potenziare la nostra autostima, rafforzare la nostra identità e affrontare il pericolo con resilienza e fiducia.”

Alle ore 18.30 la manifestazione si sposterà a Piazza Scammacca nei locali del “mercato metropolitano”, che ospiterà con un aperitivo di benvenuto tutte le partecipanti al corso gratuito di autodifesa #doNNevietatomorire dove si potrà ammirare la mostra dedicata alle donne del pittore Antonio Signorello, che attraverso la sua arte riesce a catturare l’anima delle donne.

La serata si concluderà alle 21.00 con un’emozionante momento d’arte curato dal quartetto di violini “Dammen Quartet” per una giornata ricca di

consapevolezza ed arte in tutte le sue forme.

Non mancheranno i regali e gli omaggi a tutte le donne da parte della Fiorelleria Mirabella e di Alessandro Longo Parrucchieri che doneranno alle allieve del corso gratuito di autodifesa #doNNevietatomorire una rosa e un taglio di capelli gratuito.

