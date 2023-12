Dopo il trionfo nel Tour Europeo, Pupo torna in Italia e nel 2024 porterà nei teatri “SU DI NOI …la nostra storia”. Oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un viaggio seducente ed affascinante, nella vita di Enzo Ghinazzi. La nuova versione dello spettacolo ha in serbo sorprese e si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini e video inediti ma, le assolute protagoniste, restano sempre le canzoni. In Sicilia sono previsti due appuntamenti, organizzati da Dema Agency Sagl: il 18 aprile 2024 a Catania al Teatro Metropolitan e il 19 aprile 2024 a Palermo al Teatro Golden.

Il Tour Europeo 2023 è stato un successo oltre ogni previsione. Da Firenze a Lugano, passando per Bologna, Ferrara, Mantova; in Belgio a Liegi, Brussels e Mons. E ancora Napoli, Milano e Sanremo. Ovunque, l’affluenza e l’entusiasmo del pubblico, hanno superato ogni più ottimistica previsione. Il tour ha fatto poi tappa in Svizzera a Bienne e Zurigo. Pupo, insieme alla sua band formata da quattro uomini e tre donne (fra le quali sua figlia Clara) e a tutto lo staff tecnico ed organizzativo, ripartirà nei primi mesi del 2024 dall’Italia. Precisamente il 2 marzo da Firenze alla Tuscany Hall; il 4 a Roma al Teatro Brancaccio; l’11 a Torino al Teatro Colosseo; il 18 aprile a Catania al Teatro Metropolitan; il 19 a Palermo al Teatro Golden; il 21 maggio a Milano al Teatro Manzoni. Mentre all’estero sarà a Lugano in Svizzera, Offenbach am Main in Germania, Mons in Belgio e Lussemburgo. “SU DI NOI …la nostra storia”, non è solo uno spettacolo da vedere ma, soprattutto, un’emozione da vivere.

I biglietti per le due date siciliane sono in vendita online su Ticketone e nei punti vendita consueti sparsi su tutto il territorio regionale.

