Il fatto

Il bando che seleziona i GAL per la programmazione 2023-2027, è stato aperto il 31/08/23 e prevedeva che i GAL finanziabili fossero 20, anziché tutti i 23 oggi esistenti in Sicilia come correttamente disposto con Delibera di G.R. 149/23 con cui la Regione ha approvato il Complemento di Sviluppo Rurale della Sicilia 2023/27.

Dalla prima lettura del bando e dei criteri di selezione emergeva che, con il nostro GAL, avremmo potuto raggiungere un punteggio che, pur se utile, avrebbe posto il nostro organismo in difficoltà rispetto alla finanziabilità della Strategia elaborata. Infatti, i criteri di selezione premiano tutt’ora, a nostro avviso in maniera non corretta, i GAL con maggiore capitale sociale versato (cioè si premia che è più ricco) o che abbiano fatto maggiore spesa sulla programmazione tutt’ora in corso senza tenere conto sia della diversa maturità dei territori ad affrontare gli strumenti della programmazione L.E.A.D.E.R. (una cosa è un GAL che esiste da 6 programmazioni (oltre 30 anni), altro è un GAL che ha svolto una sola Programmazione (come il nostro) e che, peraltro, si chiuderà nel 2025…), sia delle oggettive difficoltà che la crisi pandemica ha generato (di cui pare ci si voglia dimenticare), ma, innanzitutto, non tengono conto dei piccoli comuni che soffrono degli atavici problemi dello spopolamento, denatalità, descolarizzazione, mancanza di assistenza sanitaria, assenza di infrastrutture, ecc. e quindi poche risorse economiche!

A tale proposito, ricordo che il nostro GAL Tirrenico (nato per volontà del compianto dott. Roberto Materia), è caratterizzato da 12 piccoli comuni su 13 e di quei 12 uno solo va oltre i 5.000 abitanti e alcuni sotto la soglia dei 1.000 abitanti. Solo questo in ultimo dovrebbe bastare per far maturare la consapevolezza che quando si parla di sviluppo sostenibile e di abbandono dei luoghi è illogico parlare di capitale sociale versato, di competizione sui numeri e/o di maggiore spesa : come si fa a confrontare, con gli stessi criteri/parametri un GAL con una popolazione di 200.000 abitanti che é insediato dentro una città metropolitana ed uno con meno di 70.000 e che ha comuni marginali da “ area interna ” (SNAI)…?

Su questi aspetti, sulla diminuzione del numero dei GAL, sulla convocazione ricevuta per il 13.09.2023 da parte dell’Ass. reg all’Agricoltura e sulla avvenuta modifica sostanziale del bando il 21.09.2023, unitamente a tutti gli attori politici e sociali del GAL, a partire dalla governance con il presidente Carmelo Pietrafitta e tutto il CdA, abbiamo aperto un costante confronto interno sul da farsi (accompagnato da una profonda disillusione per l’alea che il bando creava): se procedere come se nulla fosse e presentare la Strategia e rinviare ad un eventuale ricorso successivo le nostre ragioni, o se dare mandato da subito ad un legale per impugnare il bando. Ma, questo aspetto era l’ultimo che volevamo adottare perché avrebbe significato bloccare tutta la programmazione LEADER 2023/27 creando un danno a tutti i territori GAL della Sicilia, dato che la tempistica richiede che i nuovi decreti di finanziamento dovranno essere emessi prima del 3/12/23.

In ogni caso, appariva chiaro che questi aspetti ponevano il nostro territorio in una condizione di difficoltà dato che poteva venire a mancare la nostra possibilità di partecipazione nella nuova Programmazione LEADER 2023/27.

Così, la decisione di rivolgere un appello, innanzitutto al Ministro delle Politiche Agricole, al Presidente della Regione, allo stesso Ass. Reg. dell’Agricoltura, On. Sammartino, alle altre autorità politiche di governo nazionale e regionale e del nostro territorio affinché prendessero consapevolezza del problema, delle differenze sostanziali tra territori marginali e territori urbani, che a volte la politica può non avere una visione esaustiva e completa e che, spesso, è giusto fare decidere i territori “dal basso” sul loro futuro sostenibile, come in questo caso.

Oggi, siamo felici che l’appello abbia sortito l’effetto più desiderato e cioè che tutti i 23 GAL che sono attualmente attivi, dato che la quasi totalità del territorio regionale è territorio LEADER, continueranno ad operare in Sicilia anche nella programmazione 2023/27.

Infatti, il 12.10.2023 è stato sottoscritto il DDG 4923, da parte del Dipartimento Agricoltura, con cui si è “ RITENUTO di dover dare seguito alla mission della strategia LEADER in Sicilia in modo da seguire e completare quanto portato avanti con le precedenti programmazioni e di dover quindi abolire il numero massimo di 20 Gal e di mantenere aperto l’accesso all’approccio LEADER a tutti i partenariati costituiti che presenteranno una Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo meritevole di finanziamento e di dover quindi procedere alla modifica dell’articolo 5 “Beneficiari dell’interve nto” a favore di tutti i 23 GAL della Sicilia.

Arch. Roberto Sauberbon