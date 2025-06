Due autrici, due penne che fanno volare alte le emozioni, custodendole tra le pagine delle loro opere. Sarà un pomeriggio effervescente, quello in programma mercoledì 18 Giugno in piazzetta Bagnasco, dove l’attenzione sarà puntata su due libri “La Motrice del Pensiero: I talenti” di Adriana Giotti (illustrazioni di Paola Lovisolo), e “Scritto con coraggio: vita e imprese di Nellie Bly” di Alessia Cannizzaro. A interagire con entrambe le autrici saranno Isidoro Farina, responsabile eventi di “Nuova Ipsa), e la social media manager Daniela Martino. Letture a cura di Fabrizio Giotti.

Due romanzi che allieteranno, facendo anche riflettere dal momento che il primo ci parla di talenti come dipanatori delle contraddizioni, il setaccio dei dubbi e delle certezze, il pungolo per indagare la verità con l’armata della ragione; il secondo, invece, ci farà addentrare nella storia della prima reporter donna che ci insegnerà come la penna sia un’arma potentissima per cambiare il mondo.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

I Libri

“La Motrice del Pensiero: I talenti”

Alimentati dall’amore o dall’urgenza del sapere, i talentri sono prerogative collocabili nella zona intermedia tra l’intelligenza comune e il genio, e requisiti essenziali per agire e vivere come le creature destinate ad appaiare le tessere delle domande alle risposte.

Per migliaia di anni hanno alimentato la ragione, la fede, le aspirazioni e le ambizioni. Nessun potere – umano o sovrumano – è mai riuscito a decretarne l’estinzione. Sulla soglia del terzo millennio, i talenti sono l’ultima voce che s’alza contro il crollo dei miti occidentali, il declino dei valori e dei principi democratici, e l’irreversibile cessione al pensiero unico e all’apparato del pensiero tecnico. Dall’altro, sono l’unico baluardo contro la recrudescenza del fanatismo religioso e il ripristino della fede concepita come nelle più tarde tradizioni: acerrima antagonista del primato umano. Non esistono intese di mezzo, né sono possibili compromessi: l’unica soluzione è tornare a rivendicare il diritto di pensare, credere, creare, amare e sognare come le creature destinate ad animare lo spazio e il tempo con miriadi di perché?

“Scritto con coraggio: vita e impeese di Nellie Bly”

La prima reporter donna della storia ci insegna che la penna è un’arma potentissima per cambiare il mondo. Celebre per le sue inchieste coraggiose, come il reportage sotto copertura in un manicomio e per aver girato il mondo in 72 giorni, Nellie Bly (1864–1922) è stata una pioniera del giornalismo investigativo e una delle prime reporter donne della storia.

