Santa Teresa di Riva (Messina), 4 febbraio 2025 – Reduce da una fortunata tournée in tutta Italia – col pubblico che esce dalle sale teatrali fischiettando le più belle canzoni italiane degli anni in cui nasceva la radio – “Parlami d’amore” con Mario Incudine e Antonio Vasta raddoppia le recite al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva, dove è atteso domenica 9 febbraio.

Due gli spettacoli in programma, alle ore 18 e alle ore 20.30. “Da giorni riceviamo decine e decine di prenotazioni – spiega Cettina Sciacca, direttrice artistica della rassegna – sicché per accontentare tutti, d’accordo con la produzione, si è deciso di raddoppiare lo spettacolo di domenica a Santa Teresa Riva. Siamo certi che sarà un grande successo anche qui”.





E del resto, come resistere al potere del canto, autentica passione degli italiani secoli prima del popolare festival di Sanremo? Costruito su un testo di Costanza Di Quattro, scrittrice e drammaturga, e diretto da Pino Strabioli, regista, autore e conduttore televisivo da sempre sensibile al teatro canzone, “Parlami d’amore” – sottotitolo “Quando la radio cantava la vita” – è un omaggio alla canzone degli anni Venti e Trenta: un repertorio poco battuto, ricco di fascino e di bellezza da rivivere dal vivo grazie alla verve e alla capacità istrionica di Mario Incudine, sul palco con Antonio Vasta.





Ma è anche il racconto di un pezzo di Storia d’Italia tra il 1918 e il 1940, quando la produzione musicale del Belpaese ebbe una straordinaria evoluzione. Il testo è anche un omaggio alla storia della radio, che proprio nel 2024 ha compiuto il suo primo secolo di vita in Italia, al suo ruolo come mezzo di comunicazione e di svago. “La nascita della radio – spiegano gli autori – contribuì anche ad ampliare il pubblico degli ascoltatori e a diffondere sensibilmente la musica all’interno delle case italiane, rendendola un “affare” comune e condiviso”. “Parlami d’amore” è prodotto del Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con ASC Production e Teatro Donnafugata.

Biglietti prezzo intero:18,00 euro; under 18: 15,00 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it





Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

