Mentre in tutta Italia si posizionano dossi o passaggi rialzati a Gela il progetto si è alienato; i dossi, sono presenti nelle maggiori città metropolitana italiane, in Sicilia anche a Catania, Palermo, Messina; in Francia vengono utilizzati da più di trenta anni. I dossi non rallentamento i mezzi di soccorso ma possono salvare vite di bambini, donne, anziani, disabili dalla condotta di automobilisti ubriachi o sotto effetto di cocaina.

I dossi o passaggi rialzati realizzati in cemento o asfalto, non sono previsti dal Codice della Strada, ma il ministero delle infrastrutture li tollera. Sono economici, indistruttibili se colorati esteticamente gradevoli. Perfetti per Gela e non solo, ideali in prossimità di asili, scuole, ospedali, edifici pubblici in-genere.

Gli incidenti stradali a Gela si stanno moltiplicando, non sempre è colpa dei motociclisti e automobilisti il problema sono la mancanza di dissuasori di velocità. Si ricorda il grave incidente in via Venezia dove una madre e la figlia persero la vita all’uscita di una serata in pizzeria, con i dossi non sarebbe mai avvenuto.

I dossi realizzati con queste caratteristiche fanno sempre discutere in qualsiasi città, sono certo se la mia proposta sarà accolta, a Gela città conservatrice e chiusa alle iniziative e innovazioni, ancora di più, i dossi sono utili, economici, esteticamente gradevoli, duraturi e possono salvare vite umane. Il loro costo, pochi euro lineari compreso di manodopera e colorazione.

Ovviamente non vanno installati su arterie a scorrimento veloce, ma su strade interne comunali, e residenziali, ho individuato le strade a maggiore rischio incidenti dove le macchine transitano ad alta velocità, secondo il mio studio di circolazione veicolare, e della maggiore incidenza di sinistri, i dossi realizzati con cemento o asfalto e colorati dovrebbero essere posizionati: Lungomare, Via Caviaga, Via Recanati, Via Venezia, nei pressi del mercato settimanale e del mcdonald’s, Via Ettore Romagnoli, Viale Indipendenza, Via Recanati, Via Tevere, Corso,Viale E. Mattei, Via Madonna del Rosario, Via San Nicola, Via Palazzi, nelle vicinanze di scuole, asili, corso, ospedali, cliniche, strutture sportive, strutture balneari, Stadio Vincenzo Presti, museo, Porto, Tribunale.

Entrando nel dettaglio della normativa: sulle strade con limiti di velocità fino a 50 chilometri orari, il dosso deve avere una larghezza non inferiore a 60 centimetri e un’altezza non superiore a 3 centimetri; dove il limite è fino a 40 chilometri orari, invece, la larghezza non deve essere inferiore a 90 centimetri e l’altezza non deve superare i 5 centimetri; infine sulle strade con limiti di velocità fino a 30 chilometri il dosso artificiale deve avere una larghezza non inferiore ai 120 centimetri e un’altezza non superiore ai 7 centimetri, tutto anticipato da un adeguato posizionamento della cartellonistica stradale e limite di velocità. Si possono aggiunge strisce pedonali, e colorare dal «classico» giallo, al rosso, passando per il verde, azzurro, arancione o viola. Una soluzione semplice e secondo il nostro punto di vista efficace.

Una città urbanisticamente sicura, con una viabilità a misura di famiglia contribuisce sicuramente a valorizzare anche il proprio patrimonio immobiliare sia pubblico che privato. Maggiore sicurezza stradale ma sicuramente un impatto urbanistico-artistico importante in una città in cerca di colore, decoro e miglioria estetica come Gela.

Francesco Agati

