Il “Festival dei Borghi” dell’Associazione Kandinskji di Palermo fa tappa a scuola. Sono due i concerti in programma dedicati agli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Marineo-Bolognetta. Il primo sarà mercoledì 24 settembre alle 11 nei locali scolastici, mentre il secondo – lunedì 20 ottobre – concluderà la rassegna.

Il sipario sulla prima edizione del “Festival dei Borghi – Cultura e musica nei borghi siciliani”, con la direzione artistica del Maestro Francesco La Bruna, si è alzato lo scorso 18 agosto a Collesano. Scopo dell’iniziativa, promossa dall’Associazione Kandinskji presieduta dal Maestro Aldo Lombardo, è la diffusione della storia, delle caratteristiche peculiari e dell’identità dei borghi siciliani attraverso la musica in primis, ma anche altre forme d’arte e cultura.





Fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo è stata la collaborazione con le Amministrazioni dei 5 Comuni coinvolti (Bisacquino, Bolognetta, Chiusa Sclafani, Collesano e, al di fuori del territorio del Palermitano, Pietraperzia, in provincia di Enna), gli assessorati alla Cultura e al Turismo, le istituzioni scolastiche e religiose, le Pro Loco e qualsiasi altro soggetto che ne ha reso possibile la realizzazione.

I concerti a Bolognetta sono gli unici svolti in un istituto scolastico. Il 24 settembre si esibirà il duo da camera composto da Francesco La Bruna al violino e Dario Macaluso alla chitarra. Il 20 ottobre invece è prevista la performance di Giampaolo Mazzola al pianoforte.





La musica è l’indiscussa protagonista del “Festival dei Borghi” con concerti in luoghi suggestivi e scelti con cura: la chiesa di San Sebastiano a Chiusa Sclafani, piazza Palma de Gandia a Bolognetta, il Museo Civico e il Teatro Comunale a Bisacquino, la Basilica di San Pietro e il Chiostro di S. Maria di Gesù a Collesano, la Chiesa Maria Ss. del Soccorso a Pietraperzia. In particolare, i concerti per organo di Chiusa Sclafani, Collesano e Bisacquino hanno consentito di valorizzare al massimo organi storici restaurati con il contributo dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Nel cartellone del Festival è stato dedicato ampio spazio alla letteratura, alle tradizioni (ad esempio con le musiche popolari), al cinema (con le colonne sonore della cinematografia di Frank Capra), alla letteratura (con la presentazione del libro “I borghi di Sicilia” di Marcella Croce e le letture di testi poetici siciliani curate dall’attore Roberto Burgio).





“Il primo concerto a Bolognetta, con l’orchestra a plettro del Conservatorio ‘Alessandro Scarlatti’ di Palermo, è stato un grande successo – commenta il sindaco di Bolognetta Mary Elizabeth Smith -. Siamo davvero felici di aver collaborato, insieme alla dirigenza della scuola, alla realizzazione dei prossimi due eventi all’I.C. Marineo-Bolognetta, rivolti agli studenti che hanno scelto di vivere la musica a 360 gradi, con l’indirizzo musicale. La musica non è solo svago, intrattenimento, ma è anche e soprattutto crescita, culturale e morale. Siamo quindi grati al Maestro Lombardo per aver voluto portare il suo Festival nel nostro territorio e specialmente a scuola. È un grande privilegio per la nostra comunità”.

