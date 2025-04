Due opere firmate Marco Ferrara, tutte e due siciliane, sono state selezionate al Festival Tulipani di Seta Nera, prestigioso evento dedicato al cinema sociale e inclusivo. Il videoclip musicale “Blood Soaked Earth” di Starchild (Ciro Strazzeri), con la regia di Marco Ferrara, è in gara nella sezione Social Clip (Videoclip Musicali) e concorre anche per il Premio Sorriso Rai Cinema Channel. Il mini cortometraggio “No War, No Fighting”, sempre diretto da Marco Ferrara, è anch’esso in competizione. Questo corto ha ispirato la nascita del brano musicale da cui è tratto il videoclip, creando un forte legame tra le due opere.

“Blood Soaked Earth”: una rock-ballad contro gli orrori della guerra

Il brano “Blood Soaked Earth” è scritto e interpretato da Ciro Strazzeri, che ha scelto di firmarsi con lo pseudonimo “Starchild”. L’autore ha tratto ispirazione per il testo dalle opere della poetessa Angela Mori, dando vita a una rock-ballad dal forte impatto emotivo che denuncia gli orrori della guerra. Il brano invita alla riflessione e inneggia alla speranza che, alla fine, prevalgano l’amore e il buon senso.

Il brano vede la partecipazione di musicisti di livello internazionale, tra cui:

Dino Fiorenza – Bassista di fama mondiale, noto per la sua incredibile tecnica e le collaborazioni con artisti di spicco della scena rock e metal.

Gaetano Nicolosi – Batterista dalla carriera prestigiosa, capace di fondere potenza e sensibilità ritmica.

Chris Bickley – Chitarrista virtuoso statunitense, apprezzato per il suo stile e le sue collaborazioni con artisti internazionali.

Ciro Strazzeri (Starchild) – Autore e interprete del brano, che ha dato vita a un pezzo evocativo e potente contro la guerra, con un messaggio di speranza e cambiamento.





Grazie alla regia di Marco Ferrara, il videoclip trasforma il potente messaggio del brano in immagini evocative, restituendo al pubblico una riflessione visiva sul tema della guerra e della speranza.

Link di visione Rai:

https://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-49f6114d-f2d6-43d3-bc0a-afdcd96d6fd6.html?fbclid=IwY2xjawJYnrtleHRuA2FlbQIxMAABHR8FbHgbVhcUb2WYMa9Q-CzcerHyTr7F0PySHcrIauOTVEZ1Wc3jyhVXEw_aem_ZjDp2fV-SCk-6A2fJ6Jfyg





“No War, No Fighting”: un racconto di pace post-bellica

Il mini cortometraggio “No War, No Fighting”, diretto e prodotto da Marco Ferrara per Sikania Network, rappresenta una riflessione profonda sulle cicatrici lasciate dalla guerra e sull’importanza della pace. Utilizzando un linguaggio visivo potente e simbolico, il corto racconta un momento di tregua e umanità che emerge dopo il conflitto.

L’opera è interpretata dall’attore Marco Sangiorgio, che con la sua performance intensa e carica di emozione riesce a trasmettere la sofferenza e la speranza del protagonista.





Inoltre, il progetto ha visto la collaborazione di:

Angela Mori, autrice e poetessa, il cui lavoro ha ispirato la profondità tematica del corto.

Dario Cerfolli, esperto in tecniche di mimetismo e make-up, che ha curato la trasformazione visiva dei personaggi con grande maestria.

Con una regia che mescola simbolismo e realismo, Marco Ferrara ha creato un’opera che invita a riflettere sulla fragilità umana e sulla necessità di costruire un futuro di pace e comprensione.

Link di visione Rai: No War, No Fighting:

https://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-1d0edac5-9c31-417a-a342-f2719621ed86.html?fbclid=IwY2xjawJYnxtleHRuA2FlbQIxMQABHUME2DS4X_R5HPlJUtmFcFM5sGY_ORhMxDs0-FFhVtUG95B3ZEYZlY48gQ_aem_e9tq3vc-nk9f4b3e9lRkBw





Un’importante vetrina per due opere di valore

La partecipazione di “Blood Soaked Earth” e “No War, No Fighting” al Festival Tulipani di Seta Nera, che si terrà a Roma, conferma il valore artistico e sociale di questi progetti. Entrambe le opere utilizzano il linguaggio audiovisivo per sensibilizzare su tematiche cruciali, unendo musica e cinema in un’esperienza intensa e coinvolgente.

