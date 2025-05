Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, al volante della Porsche 992 GT3 Cup, prossimi al via dell’imminente appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance a Misano

Nel fine settimana, si aprirà un prestigioso fronte per il management della Tempo srl che, infatti, anche nel corso della stagione 2025 affiancherà due talentuosi piloti siciliani pronti ad affrontare il primo di quattro appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, in scena presso il Misano World Circuit. Sempre in lizza nella 2^ Divisione della classe GT Cup PRO-AM dopo l’argento conquistato nel 2024, attesi al via il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni, si alterneranno al volante della Porsche 992 GT3 Cup del Raptor Engineering, team capitanato da Andrea Palma e al debutto nella serie Endurance.

«È un vero onore far parte di questo team e poter competere anche quest’anno in un campionato che sin dall’apertura si presenta con numeri da record e un parterre di altissimo livello» – ha affermato un entusiasta Giuseppe Nicolosi alla vigilia – «Abbiamo già testato la vettura al Mugello e a Misano, instaurando un ottimo feeling. Inutile nascondersi, l’obiettivo è vincere il titolo tricolore, siamo fiduciosi e molto motivati. Ringraziamo gli sponsor, gestiti da RELOAD, che ci hanno dato fiducia e che ci hanno permesso di vivere un’altra grande annata a tutta velocità».

L’atteso evento sportivo, con tutto il fascino tipico delle competizioni di durata, entrerà nel vivo sin dalla giornata odierna (venerdì 2 maggio) con la disputa di due sessioni di prove libere seguite, l’indomani mattina da una terza; sabato pomeriggio, invece, si inizierà a fare sul serio con lo svolgimento di tre turni di qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara domenicale (ore 14,10), articolata sulla lunghezza di 180 minuti. Infine, la programmazione media prevederà la diretta su ACISPORT TV (SKY 228) delle prove ufficiali e della competizione, trasmesse anche in streaming sul sito www.acisport.it/CIGT e sui social annessi, oltre alla differita su Raisport con orario ancora in via di definizione.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025

3/4 maggio – Misano; 21/22 giugno – Monza; 2/3 agosto – Imola; 13/14 settembre – Mugello.





