Due giornate di gare, nuovi record, prestazioni personali migliorate e un bottino di medaglie che certifica ancora una volta la competitività del settore paralimpico del TeLiMar anche nell’atletica leggera. Agli Assoluti Outdoor Fisdir, che si sono svolti nello stadio Cozzoli di Molfetta, il Club dell’Addaura ha conquistato due titoli italiani individuali, due titoli di vicecampione nelle staffette 4×100 e 4×400 e un bronzo nei 400 metri, confermandosi tra i protagonisti del panorama nazionale.

A distinguersi è stato Giuseppe Di Marzo (classe 2004), che ha difeso il titolo nazionale nei 1500 metri piani categoria II2, migliorando il primato italiano, con un tempo di 6’29”23, davanti a Simone Nieddu (Athletic Club Cagliari) e Alessandro Masiero (Padova). Il giorno seguente, Di Marzo ha fatto doppietta vincendo anche gli 800 metri con un tempo di 3’08”75.

Brillante anche la prestazione di Riccardo Villella (classe 2008), terzo assoluto nei 400 metri piani con il suo record personale (1’18”01), alle spalle di Capitani (classe 1994) e di Giovanni Zaramella, autore del nuovo record del mondo II2 con 1’07”72.

A completare il quadro delle medaglie, i due argenti nella 4×100 e 4×400 metri piani grazie al quartetto Riccardo La Mantia, Filippo Talluto, Matteo Richiusa e Giuseppe Di Marzo. Villella, inizialmente incluso nella formazione, non ha potuto partecipare in seguito a un cambio di classificazione da II2 a I1 (Down Mosaicon).

Per Gaspare Ganci, direttore tecnico del settore paralimpico TeLiMar, “il risultato di Di Marzo dimostra ancora una volta che il lavoro quotidiano e i sacrifici ripagano in gara. Al momento c’è una concreta possibilità che l’atleta del presidente Giliberti possa essere convocato in Nazionale. Non sappiamo ancora se già per i Mondiali che si terranno a ottobre in Australia, ma di certo è già parte della rosa tecnica di riferimento. In qualità di direttore tecnico – aggiunge – ho avuto modo di confrontarmi con il responsabile delle Nazionali Fisdir, il professor Giancarlo Marcoccia. Abbiamo fatto insieme un punto sulla situazione di Di Marzo e anche su quella di Riccardo Villella, recentemente riclassificato nella categoria I1 (sindrome di Down a mosaico). Questo cambiamento renderà più complesso l’accesso alle competizioni Virtus, come i Mondiali, ma apre a nuove opportunità nei circuiti europei e nei World Championships SUDS. È una fase in evoluzione. In ogni caso – ci tiene a precisare Ganci – sono soddisfatto delle prestazioni tecniche e dell’approccio mostrato dai ragazzi, così come dell’impegno del mio staff. Con Lorenzo Di Marco, Benedetto Talluto, Maria Giafaglione e Claudia Pilato abbiamo costruito un team tecnico competente e professionale, capace di accompagnare questi atleti nel loro percorso di crescita agonistica”.

Si chiude, così, la stagione 2025 dell’atletica per il TeLiMar. Il prossimo appuntamento è per settembre, quando a Siracusa si disputeranno i campionati regionali sia di nuoto che di atletica.





Luogo: Stadio “Mario Saverio Cozzoli” , via Salvo D’Acquisto, 17, MOLFETTA, BARI, PUGLIA

