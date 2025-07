E’ Bruno Corà il curatore di “Luminessenza” mostra multimediale del pittore modicano Franco Fratantonio. Il 24 di luglio l’inaugurazione. Invitate autorità politiche, istituzionali e religiose



Palermo, 21 luglio 2025. E’ Bruno Corà il curatore della mostra, dal titolo “Luminessenza, iconografia della luce”, che il pittore modicano Franco Fratantonio terrà dal 24 luglio e sino al 24 agosto 2025 nella Cappella della Incoronata di Palermo.

Bruno Corà ha apprezzato da qualche tempo il linguaggio e il messaggio artistico dell’opera di Franco Fratantonio.

In questa occasione espositiva l’opera di Fratantonio è presente nei vari linguaggi espressivi che lui da sempre adopera. È implicito il disegno nell’uso del pastello secco e ad olio che si evolve in pittura, questa si anima nel movimento dei video da c

Luogo: Cappella dell’Incoronata a Palermo, Via dell’Incoronata – Palermo

