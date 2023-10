https://www.youtube.com/watch?v=-FOq70UTsBY

È uscito il 20 Ottobre il videoclip ufficiale di “Unica” il brano del cantautore Castelbuonese Golgota.

Il video è un emozionante viaggio attraverso i sentimenti, che ripercorre il testo della canzone e ne rispecchia a pieno il messaggio dolce e potente che la rappresenta.

Infatti già dalle prime clip vediamo Golgota e la sua musa che si cercano nei loro pensieri, sperando a vicenda di ricevere un contatto o un messaggio, ma tuttavia ispirati dalla stessa atmosfera soffusa creata da una miriade di candeline decidono di esprimere il loro sentire immergendosi nell’arte, ed è qui che l’artista inizia a mettere giù il testo della canzone.



La narrazione che si incentra su questa continua ricerca l’uno dell’altra, ha un ritmo coinvolgente, le clip si susseguono e si sincronizzano battendo all’unisono con le pennate della chitarra. Il rosso predominante e le fiammelle accese ci trasportano nel mondo del cuore ovvero nel luogo dal quale ognuno di noi può finalmente vedere l’anima degli altri, il posto da cui è possibile andare oltre i limiti e le recinzioni imposte dalla nostra mente.

La realizzazione del video è il frutto della collaborazione di un gruppo del tutto madonita, che ha visto Filippo Scelfo Product Designer di una delle più importanti compagnie australiane di artwork per artisti, in veste di direttore creativo del progetto, Marco Di Stefano noto fotografo e videomaker Castelbuonese come operatore di ripresa, Arianna Città come attrice protagonista, Rosa Torre come Make-up Artist e realizzatrice del quadro presente in una delle scene, il Cefaludese Marco Brocato come Hair Stylist e Daniele Di Giovanni come uno protagonisti del filmato. Inoltre Filippo Scelfo e Marco Brocato intrepretano rispettivamente anche il batterista e il bassista della band di Golgota.

Ha partecipato anche un gruppo di ragazzi Castelbuonesi, comparendo nella seconda parte del video, i cui nomi appaiono nella clip finale di ringraziamento.

Che dire, per chi non avesse ancora visto il video, senza ulteriori spoiler vi lasciamo con un dubbio amletico, i due protagonisti alla fine riusciranno a ritrovarsi?

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.