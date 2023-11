Nella settimana dedicata alla donna, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, Artétika, galleria d’arte condotta da svariati decenni, da due donne, Gigliola Beniamino Magistrelli ed Esmeralda Magistrelli, da sempre impegnata nell’esaltazione della creatività al femminile, ha scelto di rendere omaggio alla Madre Divina, creatrice di vita. Ospiterà, dal 25 novembre al 5 dicembre, la mostra Madre Terra, l’esposizione, curata da Alberto Samonà, con opere dell’artista palermitana Francesca Di Chiara. L’inaugurazione avrà luogo venerdì 24 novembre, alle ore 18,30 in via Giorgio Castriota, 15, a Palermo. Ingresso libero. Orari di visita dal lunedì al sabato, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30.

Saranno esposte 15 opere create con la terra e colorate con i pigmenti naturali, con una tecnica unica ideata dall’artista. A dominare le tele di Francesca Di Chiara, in mostra alla galleria Artétika, i colori della terra, le sfumature dal marrone intenso all’arancione e l’intermezzo di verdi e gialli velati. Oppure spiccanti rossi, quasi in fiammate di colore, che completano le opere con guizzi inaspettati. L’unico pezzo che rappresenta l’altra parte della creatività di Francesca Di Chiara, il suo mondo artistico interno, è un vaso con delicati fiori bianchi dai tratti definiti, che si distingue fra le sue intense e avvolgenti opere informali.

Il commento del curatore Alberto Samonà

“Madre Terra è, nell’opera di Francesca Di Chiara, il riferimento a una dimensione che va ben al di là della propensione creativa individuale, ma si congiunge a un respiro universale che tutto pervade e che è possibile incontrare anche nel gesto artistico. È – aggiunge il curatore della mostra Alberto Samonà -, al contempo, l’invocazione alla Madre Divina che genera la vita e la consapevolezza di un richiamo costante alla Terra, il luogo nel quale gli elementi prendono forma e dal quale ci si nutre costantemente. Per modellare le proprie creazioni, l’artista adopera terre raccolte in vari luoghi della Sicilia: incontri di energie, di colori, di antiche geometrie cosmiche e di esperienze radicate, che vengono infine impresse sulle tele a generare nuova vita”.

Chi è Francesca Di Chiara

Nasce a Palermo nel 1960, nel 1986 si laurea all’Accademia di Belle Arti del capoluogo siciliano. È artista e anche insegnante di Yoga secondo la Tradizione dei Maestri Rishi. Inizia a lavorare come restauratrice insieme ad un gruppo di studenti scelti dal professore Giacomo Baragli, noto scultore siciliano. Dopo avere frequentato l’Accademia, Di Chiara ha vissuto in campagna e lì, meditando all’aperto, è nata la sua nuova tecnica. “Era un periodo che studiavo la pittura zen – racconta – e ho sempre avuto un rapporto intenso con la natura. Dipingo all’aperto, il mio lavoro è un messaggio e il mio atelier è il luogo che mi ispira”.

Luogo: Galleria d’arte Artètika, via Giorgio Castriota, 15

Data Inizio: 24/11/2023

Data Fine: 05/12/2023

Ora: 18:30

Artista: Francesca Di Chiara

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.