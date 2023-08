Techyon, società di head hunting iperspecializzata nel segmento Information Technology, ha pubblicato la nuova edizione della sua IT Salary Annual Guide, la prima guida alle retribuzioni focalizzata sull’IT. L’obiettivo? Fornire una panoramica accurata e aggiornata sulle retribuzioni offerte dalle aziende ai professionisti IT in Italia.

Information Technology: un settore in continua evoluzione

La continua evoluzione dell’Information Technology, la crescita dell’economia digitale e l’ampia applicazione degli strumenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale stanno trasformando profondamente il mondo del lavoro. A fronte di questo scenario, le aziende sentono il bisogno sempre maggiore di assumere collaboratori che possiedano competenze digitali sempre più avanzate, così come profili altamente specializzati nel campo dell’informatica.

Il numero di professionisti IT disponibili sul mercato, però, è limitato: la leva salariale diventa una delle leve più utilizzate dalle aziende al fine di attrarre e trattenere i professionisti e i manager IT.

IT Salary Annual Guide

Dal Network Administrator all’IT Application Manager, dalla Cyber Security alla Data Science: quali sono i profili retributivi dei professionisti e dei manager IT in Italia?

Con l’obiettivo di fornire una panoramica accurata e aggiornata sulle retribuzioni percepite in Italia dai professionisti IT, Techyon, il primo Head Hunter esclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology, ha pubblicato la nuova edizione della sua IT Salary Annual Guide.

Considerando elementi quali l’anzianità lavorativa e l’aggregato regionale di appartenenza, la guida di Techyon analizza le retribuzioni percepite in Italia da 22 tipologie di figure appartenenti ai principali ambiti dell’Information Technology.

Qualche esempio? Un System Engineer con un’esperienza di 2 anni può ambire a una RAL di circa 32.500 €; un Cloud Architect che abbia dai 2 ai 5 anni di anzianità può arrivare fino a 65.900 € lordi annui; un Chief Technology Officer, in un anno, può guadagnare oltre 115.000 € lordi.

L’IT Salary Annual Guide di Techyon rappresenta un valido strumento a supporto delle aziende e dei professionisti che desiderano comprendere le tendenze retributive del mercato del lavoro nel campo dell’informatica.

L’intero documento è scaricabile gratuitamente qui.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.