“E’ quasi l’alba”, il nuovo singolo del cantautore Marco Tobia è disponibile dal 23 giugno su tutte le piattaforme digitali.

E’ un brano introspettivo in cui emergono ricordi legati ad una vecchia estate che lascia segni indelebili, come quelle passioni che si vivono una stagione solamente e che svaniscono con un pizzico di malinconia, così come l’alba fa scomparire la notte…il tentativo di cristallizzare l’attimo che precede la fine di questa notte indimenticabile , una notte che ci trasforma da crisalide a farfalla pronta a spiccare il volo.

“Il brano rappresenta un viaggio attraverso i ricordi, che all’inizio si celano dietro riflessioni interiori e flashback e poi man mano assumono una forma sempre più definita fino a divenire un quadro ed una cornice completa.”

Il brano è stato scritto da Marco Tobia, in collaborazione con Fabio Giordano.

Prodotto e vox registrate da Alessandro Presti presso Mantarei Studio di Milano.

Biografia Artista – Marco Tobia

Marco Tobia( Erice, 26 ottobre 1993) è un cantautore siciliano. Principali fonti di ispirazione sono i grandi cantautori ( Lucio Dalla, Fabrizio de Andrè, De Gregori, Sting, Battisti, Battiato). Cresciuto ascoltando musica cantautoriale, ha studiato a 15 anni pianoforte e subito dopo intraprende un percorso musicale di studio che lo porta alla pubblicazione dei suoi primi singoli, infatti:

Debutta l’11 settembre 2020 con il primo singolo “La stagione dei ricordi” che lo porta a Roma, negli studi

Mediaset sul Palco di Amici di Maria, il 13 novembre 2020 pubblica il suo secondo singolo intitolato “Il viaggio” dedicato a tutte le persone che durante il lockdown hanno sofferto, mentre il 12 marzo è uscito il suo terzo singolo “Ti cercherò nei sogni”, un messaggio di speranza, un momento di buio che sembra non finire, ma che ci renderà più forti . L’11 novembre esce il suo nuovo lavoro “11 novembre” prodotto da Claviolab (Maurizio Lipari) e mixato e masterizzato dal musicista Roberto Gervasi, membro degli Shakalab. Il 14 aprile 2023 esce il nuovo singolo “Nel cuore il mare”, molto apprezzato dal pubblico e che in solo 1 mese supera le 100.000 visualizzazioni totali su tutte le piattaforme di streaming. Prodotto da Alessandro Presti presso Mantarei Studio di Milano.

