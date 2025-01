Parata di big del calcio e dello sport al Salone d’Onore del Coni, a Roma, in occasione della XV edizione del prestigioso Premio Andrea Fortunato. Trionfo di pubblico e di emozioni, alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, per uno dei più importanti premi nazionali, organizzato dalla Fondazione Polito, promotrice della Biblioteca e del Museo del Calcio Andrea Fortunato.





Particolare focus sul rendere obbligatorio il Passaporto Ematico, intitolato a quattro compianti calciatori ossia Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti e Carmelo Imbriani. Nello specifico il Passaporto Ematico si pone l’obiettivo di introdurre gli esami a carattere ematico e cardiaco tra quelli attualmente previsti per ottenere l’idoneità sportiva, proprio al fine di evitare tragedie come quelle che hanno purtroppo colpito i sopracitati calciatori. Della vitale importanza della prevenzione e dell’impegno del mondo dello sport in favore della stessa, si è parlato nel corso di un incontro-dibattito moderato dal giornalista Antonio Vuolo, che ha preceduto la cerimonia di consegna del Premio Andrea Fortunato, andata in scena ili 9 dicembre. Intanto la fondazione Polito ha lanciato la seconda edizione del premio letterario sportivo internazionale Pietro Mennea 2025 in memoria di un grande campione dello sport.





Di seguito, l’elenco dei premiati:

Premio Lo Sport è Vita: Roberto Mancini

Premio Eccellenza Sportiva Mondiale: Dino Zoff

Premio Miglior Giovane: Edoardo Bove

Premio al Merito Professionale: Leonardo Massa

Premio Miglior Allenatore: Fabio Pecchia

Premio Carriera Esemplare: Andrea Barzagli

Premio Miglior Presidente: Saverio Sticchi Damiani

Premio Resilienza e Dedizione nel Calcio: Francesco/Ciccio Caputo

Premio Miglior Giornalista Sportivo: Marco Lollobrigida (Vice Direttore Rai Sport)

Premio alla Carriera: Alessandro Lucarelli

Premio Miglior Team Manager: Alessio Cracolici

Premio Miglior Impegno nello Sport: Carmelo Salerno Pres. Reggiana

Premio Eccellenza nella Formazione Tecnica Sportiva: Paolo Piani

Premio Miglior Giovane Giornalista: Daniele Bartocci

Premio Sport e Calcio: Roberto Ventre

Premio Solidarietà e Miglior Visione Sociale: Eustachio De Piano

Premio Fioravante Polito Fratellanza e Solidarietà: Alessandro Molaro

