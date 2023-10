Il Presidente Fimaa Palermo Angelo Virga con il Vice Presidente Andrea Monteleone e Segretario Nazionale Sindacato inquilini ANIA nel Forum Immobiliare di domenica 15 Ottobre 2023, tenutosi nel Salone della Segreteria Fimaa Palermo, hanno relazionato agli Agenti Immobiliari della Provincia di Palermo tutte le novità inerenti il comparto immobiliare previste nella nuova Legge di Bilancio 2023 n.197/2023

Questa legge ha introdotto tante novità sul fronte fiscale che interessano i contribuenti nell’ambito del settore immobiliare.

Il Superbonus ed il bonus mobili, la detrazione irpef del 50%, l’iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari, la proroga dell’agevolazione prima casa under 36, l’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente.

Il Governo Europeo con la sua direttiva sulle “Case Green”, pur bocciata dal Parlamento Europeo, ha comunque imposto delle indicazioni per differenziare il valore immobiliare delle abitazioni degli italiani.

Il comma 76 della Legge di Bilancio 2023 consentirà di detrarre il 50% dell’Iva versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B.

Questa detrazione sarà spalmata in dieci anni con quote costanti a partire dal 2023, anno in cui è stata sostenuta la spesa per l’acquisto dell’immobile.

Gli immobili devono essere di classe energetica A o B.

Il Bonus Mobili invece è quantificato in 8.000 euro, somma utilizzabile per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica appartenenti almeno alla classe “A” per i forni, “E” per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie,” F” per i frigoriferi e congelatori.

Il comma 74 della Legge finanziaria confermerà l’agevolazione per l’acquisto della prima casa agli under 36 per compravendite e mutui stipulati nel 2023.

Con questa misura si vuole favorire l’acquisto della prima casa ai giovani.

Il beneficio ha per oggetto sia gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà , sia atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione.

Nel caso di acquisto con mutuo è prevista l’esenzione dell’imposta sostitutiva.

Sempre più spesso ci ritroviamo gli immobili occupati abusivamente e quindi non più nella disponibilità del legittimo proprietario.

Per arginare questa condizione illegale, il Governo Meloni ha previsto con il comma 81 l’esenzione Imu limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente artt.614 comma 2 e art.633 C.p.p.). Il soggetto interessato dovrà comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione nel rispetto delle modalità stabilite dal Mef con apposito Decreto.

In questo ultimo anno abbiamo assistito ad un continuo aumento dei tassi d’interesse dei mutui casa, condizione che rischia di mettere in crisi l’intero mercato immobiliare e il relativo indotto.

Per evitare la crisi immobiliare, la legge di Bilancio 2023 prevede, per quest’anno, la possibilità di rinegoziare il tasso da variabile a fisso dei mutui stipulati prima del 2023 e con un importo iniziale non superiore ad Euro 200.000 finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

Condizione essenziale per ottenere questa rinegoziazione è che, al momento della richiesta, il mutuatario abbia una certificazione Isee non superiore a 35.000 euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Il Governo Nazionale ha preso atto che vi sono ancora parecchi condomini che avevano dato il via all’iter del Bonus 110%, e quindi per loro ha previsto i commi 894 e 895 della Legge finanziaria 2023 in base ai quali si potrà beneficiare del Superbonus edilizio del 110% per il 2023 in tutti quei condomini nei quali la Delibera per l’esecuzione dei lavori sia stata approvata entro il 18 novembre 2022 e sia stata presentata la Cilas entro il 31 dicembre 2022. Per i condomini che invece hanno fatto l’assemblea tra il 19 e il 24 novembre 2022, l’agevolazione del superbonus al 110% è prorogata al 2023, solo se la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022. Occorre comunque asseverare la data dell’assemblea attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’amministratore, penalmente perseguibile in caso di falsa attestazione.

Il Presidente Fimaa Palermo Il Segretario Nazionale ANIA

Angelo Virga Andrea Monteleone

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.