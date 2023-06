Daniel Amato è stato confermato presidente provinciale di UNICOOP Siracusa. L’assemblea, presieduta dal Presidente regionale Felice Coppolino , si è tenuta ieri, giovedì 29 giugno, ed ha visto la partecipazione di molti rappresentanti delle cooperative aderenti che si sono confrontati sui temi cari al modo UNICOOP di essere imprenditori.

La presenza del Sindaco, Francesco Italia , e dell’Assessore alla cultura, Fabio Granata , che hanno ringraziato UNICOOP per il suo ruolo propositivo ed unico nel panorama imprenditoriale, è di buon auspicio per il nuovo mandato del Presidente Amato, in continuità con il proficuo lavoro svolto nei precedenti cinque anni.

