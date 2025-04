Tra l’élite delle imprese italiane che si sono distinte per legalità e profitto vi è l’impresa “Gangi Impianti srl” della famiglia Patti. Per il secondo anno consecutivo l’impresa che ha sede a Gangi, nel cuore delle Madonie, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Legalità e profitto Award 2025”. Premio voluto per il quarto anno consecutivo da Economy Group in collaborazione con RSM. La cerimonia di consegna si è svolta, venerdì scorso, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma alla presenza di rappresentanti del mondo politico, economico e imprenditoriale.

La Gangi Impianti, impresa giovane e dinamica, rappresenta una eccellenza siciliana nelle costruzioni ed ha ricevuto il prestigioso premio Economy-Rsm Award 2025, assegnato alle imprese che annualmente si distinguono per la capacità di coniugare il pieno rispetto delle normative e la redditività, oltre all’eccellenza produttiva. L’impresa si è caratterizzata per il rispetto dei principi etici, legalità, trasparenza. Il premio, ogni anno, viene assegnato alle 100 piccole e medie imprese italiane con il più alto rating di legalità (tre stelle) che hanno ottenuto le migliori performance rispetto agli indicatori di solidità economica, stabilità patrimoniale e redditività e suddivise in base alle fasce di fatturato, la Gangi impianti si è classificata tra le migliori aziende italiane e tra le pochissime siciliane, con un fatturato tra 10 e 50 milioni di euro.

Un’importante riconferma dei valori che l’impresa madonita ha abbracciato sin dalla sua nascita nel 2008. L’impresa ha sviluppato competenze multidisciplinari con un team consolidato di tecnici, amministrativi e maestranze specializzate con numerosi lavori effettuati in tutta la Sicilia, alcuni in ATI(associazione temporanea d’impresa), come il restauro e conservazione di Palazzo Butera a Palermo e ancora i lavori di restauro delle stazioni delle FS di Palermo-Notarbartolo e Agrigento. Mentre sono in corso di realizzazione, sempre in Ati, i lavori per il collocamento dei punti per la ricarica elettrica degli autobus dell’AMTS di Catania.

Luogo: azienda, Via Falcone Borsellino, 1, GANGI, PALERMO, SICILIA

