Palermo 16 ottobre 2025 – “Una decisione che riporta indietro di decenni il diritto dei ragazzi e delle ragazze a crescere con consapevolezza, conoscenza, rispetto di sé e dell’altro. La scuola non è un luogo dove si ‘inoculano ideologie’, ma dove si costruisce la persona nella sua interezza. Negare l’educazione sessuale significa togliere strumenti fondamentali di prevenzione contro le malattie, la violenza, l’abuso, la discriminazione e consegnare gli alunni e le alunne all’ignoranza, ai social, ai modelli distorti che formano senza educare”, dichiarano Bijou Nzirirane e Caterina Altamore.

La Cgil Palermo e il Coordinamento Donne Cgil Palermo intervengono sulla stretta introdotta da un emendamento approvato alla Commissione Cultura della Camera, che vieta anche alle scuole secondaria di primo grado ogni attività educativa sui temi della sessualità e dell’affettività.

“È un danno gravissimo. Si torna a un modello in cui la sessualità è tabù, in cui la paura del confronto vince sul bisogno di conoscenza. La scuola, che dovrebbe educare alla cittadinanza, al rispetto, alla libertà – dichiarano la segretaria Cgil Palermo Bijou Nzirirane e la responsabile del Coordinamento Donne Cgil Palermo – viene privata di uno dei linguaggi più umani. Educare alla sessualità non significa ‘insegnare a fare sesso’ ma insegna a conoscersi, a rispettarsi, a dire no e a dire sì con consapevolezza. Significa prevenire la violenza partendo dalla parola, dalla relazione. In un Paese in cui ogni giorno si piangono donne uccise da chi non ha imparato ad amare nel rispetto, questo divieto è un colpo alla prevenzione”.

Il Coordinamento Donne Cgil Palermo aveva invece chiesto che nelle le scuole venissero introdotte figure specialistiche, psicologhe, pedagogiste, esperte di educazione all’affettività e alla parità, per sostenere studenti, studentesse, docenti e famiglie nel costruire linguaggi di rispetto, fiducia e relazione. “Molte scuole di Palermo – aggiungono Altamore e Nzirirane – avevano approvato nei collegi dei docenti e nei consigli d’istituto il nostro documento in cui si chiedeva alle istituzioni l’inserimento di figure professionali specializzate all’interno delle scuole. Nella nostra realtà è un’esigenza molto avvertita. La scuola della Costituzione è spazio di libertà, di conoscenza e di rispetto, non luogo di censura”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.