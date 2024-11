Torna uno degli appuntamenti più amati del karate siciliano “EduKarate International Cup Csain”. Teatro dell’evento – organizzato da Csain nazionale in collaborazione con il Comitato regionale – sarà il Palavolcan di Acireale che domenica 17 novembre ospiterà 650 atleti e 26 Società presenti. Numeri importante per una manifestazione di promozione dell’arte della “mano vuota” di straordinaria valenza.

Sul tatami, per la decima edizione, atleti di ogni età e cintura, agonisti e pre-agonisti, che arriveranno anche da ogni parte dello Stivale per vivere una manifestazione che riveste un forte impatto educativo. Una giornata che ha nel suo Dna la propensione a dare spazio a tutti, anche con attività non competitive. Tra le finalità di EduKarate c’è senz’altro la predisposizione a favorire l’integrazione dei ragazzi e dei bambini con disabilità motorie e intellettive in quella che costituisce a tutti gli effetti una giornata di festa dello sport marziale.

“Il karate educa, include, accoglie e fortifica lo spirito. Da mesi lavoriamo all’organizzazione di un evento che radunerà ad Acireale oltre 650 atleti e 26 società. Numeri importante per una manifestazione che spegne le 10 candeline con un percorso di crescita notevole”, chiarisce il Maestro Davide Riso neo vicepresidente regionale dell’ente di promozione sportiva e sociale Csain e responsabile regionale karate. Salvo Filippello, consigliere regionale e coordinatore nazionale del settore karate, descrive le peculiarità della manifestazione. “Un fiore all’occhiello per il nostro ente, con un’attenzione particolare per le fasce più fragili grazie anche ai nostri partenariati sociali con Ussm ( (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni ndr), e Neuropsichiatria Infantile”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.